https://ria.ru/20250824/konflikt-2037298043.html

Задержан еще один участник конфликта в Щелково, где погиб футболист

Задержан еще один участник конфликта в Щелково, где погиб футболист - РИА Новости, 24.08.2025

Задержан еще один участник конфликта в Щелково, где погиб футболист

Силовики задержали еще одного участника драки, после которой умер футболист Арсений Ерошевич, сообщила подмосковная прокуратура. РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T15:40:00+03:00

2025-08-24T15:40:00+03:00

2025-08-24T16:26:00+03:00

происшествия

россия

щелково

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006801719_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_adadcbd8ded84f92ca59e444ff30dfa2.jpg

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Силовики задержали еще одного участника драки, после которой умер футболист Арсений Ерошевич, сообщила подмосковная прокуратура."Задержан четвертый участник конфликта, в результате которого погиб 20-летний молодой человек в городском округе Щелково", — говорится в релизе.По данным прокуратуры, 32-летнего фигуранта обвинили по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.Инцидент произошел утром 17 августа. Как сообщал СК, группа мужчин избила футболиста любительского клуба "Русская община". Нападение попало на камеры видеонаблюдения. От удара в челюсть Ерошевич упал на асфальт и ударился головой, после чего потерял сознание. Оппоненты продолжили бить его, пока их не остановили очевидцы.Спортсмена госпитализировали в больницу, где он умер. Троих нападавших арестовали на два месяца, они признали вину.

https://rsport.ria.ru/20250824/eroshevich-2037296427.html

https://rsport.ria.ru/20250823/futbol-2037214647.html

https://rsport.ria.ru/20250823/futbolist-2037205174.html

россия

щелково

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, щелково, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)