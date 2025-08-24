https://ria.ru/20250824/konflikt-2037298043.html
Задержан еще один участник конфликта в Щелково, где погиб футболист
Задержан еще один участник конфликта в Щелково, где погиб футболист - РИА Новости, 24.08.2025
Задержан еще один участник конфликта в Щелково, где погиб футболист
Силовики задержали еще одного участника драки, после которой умер футболист Арсений Ерошевич, сообщила подмосковная прокуратура. РИА Новости, 24.08.2025
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Силовики задержали еще одного участника драки, после которой умер футболист Арсений Ерошевич, сообщила подмосковная прокуратура."Задержан четвертый участник конфликта, в результате которого погиб 20-летний молодой человек в городском округе Щелково", — говорится в релизе.По данным прокуратуры, 32-летнего фигуранта обвинили по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.Инцидент произошел утром 17 августа. Как сообщал СК, группа мужчин избила футболиста любительского клуба "Русская община". Нападение попало на камеры видеонаблюдения. От удара в челюсть Ерошевич упал на асфальт и ударился головой, после чего потерял сознание. Оппоненты продолжили бить его, пока их не остановили очевидцы.Спортсмена госпитализировали в больницу, где он умер. Троих нападавших арестовали на два месяца, они признали вину.
Задержан еще один участник конфликта в Щелково, где погиб футболист
