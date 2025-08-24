Рейтинг@Mail.ru
Задержан еще один участник конфликта в Щелково, где погиб футболист
15:40 24.08.2025 (обновлено: 16:26 24.08.2025)
Задержан еще один участник конфликта в Щелково, где погиб футболист
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Силовики задержали еще одного участника драки, после которой умер футболист Арсений Ерошевич, сообщила подмосковная прокуратура."Задержан четвертый участник конфликта, в результате которого погиб 20-летний молодой человек в городском округе Щелково", — говорится в релизе.По данным прокуратуры, 32-летнего фигуранта обвинили по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.Инцидент произошел утром 17 августа. Как сообщал СК, группа мужчин избила футболиста любительского клуба "Русская община". Нападение попало на камеры видеонаблюдения. От удара в челюсть Ерошевич упал на асфальт и ударился головой, после чего потерял сознание. Оппоненты продолжили бить его, пока их не остановили очевидцы.Спортсмена госпитализировали в больницу, где он умер. Троих нападавших арестовали на два месяца, они признали вину.
Задержан еще один участник конфликта в Щелково, где погиб футболист

Сотрудник прокуратуры
© Фото : Прокуратура Московской области
Сотрудник прокуратуры. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Силовики задержали еще одного участника драки, после которой умер футболист Арсений Ерошевич, сообщила подмосковная прокуратура.
"Задержан четвертый участник конфликта, в результате которого погиб 20-летний молодой человек в городском округе Щелково", — говорится в релизе.
Избили до смерти: что известно о гибели футболиста в Щелково
По данным прокуратуры, 32-летнего фигуранта обвинили по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.
Отец погибшего футболиста сообщил о пропаже телефона сына
Инцидент произошел утром 17 августа. Как сообщал СК, группа мужчин избила футболиста любительского клуба "Русская община". Нападение попало на камеры видеонаблюдения. От удара в челюсть Ерошевич упал на асфальт и ударился головой, после чего потерял сознание. Оппоненты продолжили бить его, пока их не остановили очевидцы.
Спортсмена госпитализировали в больницу, где он умер. Троих нападавших арестовали на два месяца, они признали вину.
Мать одноклубника погибшего футболиста заявила, что весь город в шоке
