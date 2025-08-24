Рейтинг@Mail.ru
Россия сократила закупки китайских компьютеров - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:22 24.08.2025
https://ria.ru/20250824/kitay-2037248302.html
Россия сократила закупки китайских компьютеров
Россия сократила закупки китайских компьютеров - РИА Новости, 24.08.2025
Россия сократила закупки китайских компьютеров
Россия в июле этого года сократила закупки китайских компьютеров, вычислительных машин и их частей почти на треть в годовом выражении, также они упали и по... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T09:22:00+03:00
2025-08-24T09:22:00+03:00
экономика
россия
китай
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94612/00/946120056_0:492:4928:3264_1920x0_80_0_0_17c826b809b35834c32528d1b3721168.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Россия в июле этого года сократила закупки китайских компьютеров, вычислительных машин и их частей почти на треть в годовом выражении, также они упали и по итогам первых семи месяцев года, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы. КНР в июле сократила экспорт компьютеров в РФ в годовом выражении на 30%, а в месячном нарастила на четверть - до 192,1 миллиона долларов. Такие объемы стали максимальными за полгода. При этом суммарный объем поставок на январь-июль составил 1,14 миллиарда долларов, что на 27% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Больше всего в июле китайцы отправляли россиянам портативные компьютеры массой до 10 килограмм (95,9 миллиона долларов), блоки обработки данных (40,7 миллиона), некоторые части компьютеров (21,1 миллиона), устройства ввода и вывода, например клавиатуры и мыши (14,3 миллиона), а также различные вычислительные машины, моноблоки, устройства виртуальной реальности, интерактивные панели и так далее (11,2 миллиона). Крупнейшими покупателями компьютеров у Китая в июле стали США (1,69 миллиарда долларов), Нидерланды (1,02 миллиарда), Япония (928,3 миллиона), Германия (820,8 миллиона) и Индия (686,2 миллиона). Россия расположилась на 15-м месте.
https://ria.ru/20250823/torgovlya-2037116224.html
https://ria.ru/20250720/eksport-2030244647.html
россия
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94612/00/946120056_336:0:4688:3264_1920x0_80_0_0_a9260439c122c1a8cbdd084ad143c68b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, китай, сша
Экономика, Россия, Китай, США
Россия сократила закупки китайских компьютеров

Статслужба КНР: Россия в июле сократила закупки китайских компьютеров на треть

© Fotolia / ElnurРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© Fotolia / Elnur
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Россия в июле этого года сократила закупки китайских компьютеров, вычислительных машин и их частей почти на треть в годовом выражении, также они упали и по итогам первых семи месяцев года, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы.
КНР в июле сократила экспорт компьютеров в РФ в годовом выражении на 30%, а в месячном нарастила на четверть - до 192,1 миллиона долларов. Такие объемы стали максимальными за полгода.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
В Китае строят сухой порт для торговли с Россией
Вчера, 07:52
При этом суммарный объем поставок на январь-июль составил 1,14 миллиарда долларов, что на 27% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.
Больше всего в июле китайцы отправляли россиянам портативные компьютеры массой до 10 килограмм (95,9 миллиона долларов), блоки обработки данных (40,7 миллиона), некоторые части компьютеров (21,1 миллиона), устройства ввода и вывода, например клавиатуры и мыши (14,3 миллиона), а также различные вычислительные машины, моноблоки, устройства виртуальной реальности, интерактивные панели и так далее (11,2 миллиона).
Крупнейшими покупателями компьютеров у Китая в июле стали США (1,69 миллиарда долларов), Нидерланды (1,02 миллиарда), Япония (928,3 миллиона), Германия (820,8 миллиона) и Индия (686,2 миллиона). Россия расположилась на 15-м месте.
Мужчина открывает дверь автомобиля - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Китай увеличил экспорт легковых автомобилей в Россию
20 июля, 10:26
 
ЭкономикаРоссияКитайСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала