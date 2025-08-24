https://ria.ru/20250824/kitay-2037248302.html

Россия сократила закупки китайских компьютеров

экономика

россия

китай

сша

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Россия в июле этого года сократила закупки китайских компьютеров, вычислительных машин и их частей почти на треть в годовом выражении, также они упали и по итогам первых семи месяцев года, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы. КНР в июле сократила экспорт компьютеров в РФ в годовом выражении на 30%, а в месячном нарастила на четверть - до 192,1 миллиона долларов. Такие объемы стали максимальными за полгода. При этом суммарный объем поставок на январь-июль составил 1,14 миллиарда долларов, что на 27% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Больше всего в июле китайцы отправляли россиянам портативные компьютеры массой до 10 килограмм (95,9 миллиона долларов), блоки обработки данных (40,7 миллиона), некоторые части компьютеров (21,1 миллиона), устройства ввода и вывода, например клавиатуры и мыши (14,3 миллиона), а также различные вычислительные машины, моноблоки, устройства виртуальной реальности, интерактивные панели и так далее (11,2 миллиона). Крупнейшими покупателями компьютеров у Китая в июле стали США (1,69 миллиарда долларов), Нидерланды (1,02 миллиарда), Япония (928,3 миллиона), Германия (820,8 миллиона) и Индия (686,2 миллиона). Россия расположилась на 15-м месте.

экономика, россия, китай, сша