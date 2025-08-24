https://ria.ru/20250824/kino-2037330809.html
Актер Марк Дакаскос посетил открытие Международной недели кино в Москве
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Американский актер, мастер боевых искусств, каскадер и кинорежиссер, известный по ролям в культовых фильмах "Плачущий убийца", "Братство волка" и "Джон Уик 3", Марк Дакаскос посетил торжественную церемонию открытия Международной недели кино в кинотеатре "Художественный" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Московская международная неделя кино проходит в столице с 23 по 27 августа. Актер поздоровался с гостями церемонии со сцены на русском языке. "Добрый вечер", - сказал Дакаскос.Среди гостей мероприятия также сербский кинорежиссер, музыкант, актер, продюсер и писатель, дважды лауреат "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля Эмир Кустурица. Столица в рамках Международной недели кино вновь принимает представителей киноиндустрии из нескольких десятков стран, в том числе из Китая, ОАЭ, Бразилии, Франции и Египта.
