Культура
 
00:41 24.08.2025
Современным западным кинематографом правит рынок, заявил Кустурица
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Современным западным кинематографом правит рынок, эпоха просвещения на Западе закончилась, заявил сербский режиссер, двукратный обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля Эмир Кустурица. Публичная дискуссия с Кустурицей прошла в субботу вечером в кинотеатре "Художественный" в рамках всероссийской акции "Ночь кино". Обсуждение было посвящено развитию международного авторского кино и новым возможностям для копродукции, а также будущему кинематографа. "Платформы задают правила: это нельзя, то нельзя. Продюсеры подчиняются этим запретам. И в итоге рождается не искусство, а продукт. Но идея должна идти от общества, от человека, как это было у Феллини, Антониони или Тарковского", – отметил режиссер. По словам Кустурицы, "эпоха Просвещения на Западе закончилась", что напрямую отражается на кинематографе. "Сейчас в России, Сербии и некоторых странах Восточной Европы еще хотят, чтобы люди были образованными, а на Западе это больше не требуется… Там правит рынок", – сказал он. "В Голливуде был синтез коммерческого и авторского кино. К сожалению, это закончилось в XX веке... Инспирации больше нет. Какой фильм сейчас можно сравнить с картинами, которые создавали Кубрик или Антониони?" – задался вопросом Кустурица. Вместе с тем он выразил уверенность, что новая волна искусства появится после завершения военных конфликтов. "Когда война закончится, изменятся ценности – и появятся фильмы, которые будут говорить о настоящем лучше", - отметил режиссер. Ключевой вопрос искусства, по мнению Кустурицы, связан с поиском смысла. "Толстой говорил: главное – есть ли у тебя смысл. Можно быть вегетарианцем, спортсменом, жить по японской диете, но если нет смысла – это пустота. Без него искусство утрачивает священность", – сказал он. "Время пишет новеллы, время снимает фильмы, а человек - лишь проводник идей", – заключил режиссер. Акция "Ночь кино-2025" организована при поддержке Минкультуры РФ и МИД России. Операторами мероприятия выступили "Роскино" и Фонд кино, соорганизатором – Российский фонд культуры.
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Современным западным кинематографом правит рынок, эпоха просвещения на Западе закончилась, заявил сербский режиссер, двукратный обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля Эмир Кустурица.
Публичная дискуссия с Кустурицей прошла в субботу вечером в кинотеатре "Художественный" в рамках всероссийской акции "Ночь кино". Обсуждение было посвящено развитию международного авторского кино и новым возможностям для копродукции, а также будущему кинематографа.
"Платформы задают правила: это нельзя, то нельзя. Продюсеры подчиняются этим запретам. И в итоге рождается не искусство, а продукт. Но идея должна идти от общества, от человека, как это было у Феллини, Антониони или Тарковского", – отметил режиссер.
По словам Кустурицы, "эпоха Просвещения на Западе закончилась", что напрямую отражается на кинематографе. "Сейчас в России, Сербии и некоторых странах Восточной Европы еще хотят, чтобы люди были образованными, а на Западе это больше не требуется… Там правит рынок", – сказал он.
Голливуде был синтез коммерческого и авторского кино. К сожалению, это закончилось в XX веке... Инспирации больше нет. Какой фильм сейчас можно сравнить с картинами, которые создавали Кубрик или Антониони?" – задался вопросом Кустурица.
Вместе с тем он выразил уверенность, что новая волна искусства появится после завершения военных конфликтов. "Когда война закончится, изменятся ценности – и появятся фильмы, которые будут говорить о настоящем лучше", - отметил режиссер.
Ключевой вопрос искусства, по мнению Кустурицы, связан с поиском смысла. "Толстой говорил: главное – есть ли у тебя смысл. Можно быть вегетарианцем, спортсменом, жить по японской диете, но если нет смысла – это пустота. Без него искусство утрачивает священность", – сказал он.
"Время пишет новеллы, время снимает фильмы, а человек - лишь проводник идей", – заключил режиссер.
Акция "Ночь кино-2025" организована при поддержке Минкультуры РФ и МИД России. Операторами мероприятия выступили "Роскино" и Фонд кино, соорганизатором – Российский фонд культуры.
