https://ria.ru/20250824/kino-2037229370.html

Современным западным кинематографом правит рынок, заявил Кустурица

Современным западным кинематографом правит рынок, заявил Кустурица - РИА Новости, 24.08.2025

Современным западным кинематографом правит рынок, заявил Кустурица

Современным западным кинематографом правит рынок, эпоха просвещения на Западе закончилась, заявил сербский режиссер, двукратный обладатель "Золотой пальмовой... РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T00:41:00+03:00

2025-08-24T00:41:00+03:00

2025-08-24T00:41:00+03:00

культура

россия

сербия

восточная европа

эмир кустурица

роскино

фонд кино

российский фонд культуры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/07/1744810529_0:0:1515:852_1920x0_80_0_0_3609f1cedb04a9a486d49021cb2ff4ed.png

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Современным западным кинематографом правит рынок, эпоха просвещения на Западе закончилась, заявил сербский режиссер, двукратный обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля Эмир Кустурица. Публичная дискуссия с Кустурицей прошла в субботу вечером в кинотеатре "Художественный" в рамках всероссийской акции "Ночь кино". Обсуждение было посвящено развитию международного авторского кино и новым возможностям для копродукции, а также будущему кинематографа. "Платформы задают правила: это нельзя, то нельзя. Продюсеры подчиняются этим запретам. И в итоге рождается не искусство, а продукт. Но идея должна идти от общества, от человека, как это было у Феллини, Антониони или Тарковского", – отметил режиссер. По словам Кустурицы, "эпоха Просвещения на Западе закончилась", что напрямую отражается на кинематографе. "Сейчас в России, Сербии и некоторых странах Восточной Европы еще хотят, чтобы люди были образованными, а на Западе это больше не требуется… Там правит рынок", – сказал он. "В Голливуде был синтез коммерческого и авторского кино. К сожалению, это закончилось в XX веке... Инспирации больше нет. Какой фильм сейчас можно сравнить с картинами, которые создавали Кубрик или Антониони?" – задался вопросом Кустурица. Вместе с тем он выразил уверенность, что новая волна искусства появится после завершения военных конфликтов. "Когда война закончится, изменятся ценности – и появятся фильмы, которые будут говорить о настоящем лучше", - отметил режиссер. Ключевой вопрос искусства, по мнению Кустурицы, связан с поиском смысла. "Толстой говорил: главное – есть ли у тебя смысл. Можно быть вегетарианцем, спортсменом, жить по японской диете, но если нет смысла – это пустота. Без него искусство утрачивает священность", – сказал он. "Время пишет новеллы, время снимает фильмы, а человек - лишь проводник идей", – заключил режиссер. Акция "Ночь кино-2025" организована при поддержке Минкультуры РФ и МИД России. Операторами мероприятия выступили "Роскино" и Фонд кино, соорганизатором – Российский фонд культуры.

https://ria.ru/20250620/arest-2024244562.html

https://ria.ru/20250225/kusturitsa-2001536969.html

https://ria.ru/20250727/vuchich-2031723373.html

россия

сербия

восточная европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сербия, восточная европа, эмир кустурица, роскино, фонд кино, российский фонд культуры