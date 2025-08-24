Рейтинг@Mail.ru
Спецпосланник Трампа находится с визитом в Киеве - РИА Новости, 24.08.2025
13:15 24.08.2025
Спецпосланник Трампа находится с визитом в Киеве
в мире
киев
украина
сша
дональд трамп
кит келлог
владимир зеленский
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог находится с визитом в Киеве. Он принял участие в торжествах ко Дню независимости Украины. Об этом свидетельствует кадры с видео-трансляции мероприятия, которую вел YouTube-канал офиса Владимира Зеленского. Также на мероприятии в Киеве присутствует премьер-министр Канада Марк Карни.
в мире, киев, украина, сша, дональд трамп, кит келлог, владимир зеленский
В мире, Киев, Украина, США, Дональд Трамп, Кит Келлог, Владимир Зеленский
© AP Photo / Susan WalshКит Келлог
© AP Photo / Susan Walsh
Кит Келлог. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог находится с визитом в Киеве.
Он принял участие в торжествах ко Дню независимости Украины. Об этом свидетельствует кадры с видео-трансляции мероприятия, которую вел YouTube-канал офиса Владимира Зеленского.
Также на мероприятии в Киеве присутствует премьер-министр Канада Марк Карни.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Трамп направил Зеленскому письмо по случаю Дня независимости Украины
В миреКиевУкраинаСШАДональд ТрампКит КеллогВладимир Зеленский
 
 
