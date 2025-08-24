https://ria.ru/20250824/kellog-2037272498.html
Спецпосланник Трампа находится с визитом в Киеве
Спецпосланник Трампа находится с визитом в Киеве - РИА Новости, 24.08.2025
Спецпосланник Трампа находится с визитом в Киеве
Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог находится с визитом в Киеве. РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T13:15:00+03:00
2025-08-24T13:15:00+03:00
2025-08-24T13:15:00+03:00
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог находится с визитом в Киеве. Он принял участие в торжествах ко Дню независимости Украины. Об этом свидетельствует кадры с видео-трансляции мероприятия, которую вел YouTube-канал офиса Владимира Зеленского. Также на мероприятии в Киеве присутствует премьер-министр Канада Марк Карни.
