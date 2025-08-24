https://ria.ru/20250824/katyusha-2037297570.html

Панда Катюша из Московского зоопарка уже весит 78 килограммов

Панда Катюша из Московского зоопарка уже весит 78 килограммов - РИА Новости, 24.08.2025

Панда Катюша из Московского зоопарка уже весит 78 килограммов

Панда Катюша из Московского зоопарка уже весит 78 килограммов, сообщила журналистам генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова во время открытия... РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T15:39:00+03:00

2025-08-24T15:39:00+03:00

2025-08-24T15:39:00+03:00

хорошие новости

россия

панда катюша

светлана акулова

московский зоопарк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037283277_0:344:3021:2043_1920x0_80_0_0_ce376ac08e9a65c0ebcb925f09d39751.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Панда Катюша из Московского зоопарка уже весит 78 килограммов, сообщила журналистам генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова во время открытия церемонии празднования дня рождения Катюши. В конце мая Катюша весила 71 килограмм. "Наша именинница активно растет, весит уже 78 килограммов и с большим аппетитом уплетает бамбук. У нее уже появился хитрый волевой Екатерининский характер, и она уже с успехом осваивает сложные тренинги", - рассказала Акулова. В зоопарке на этой неделе проходили мероприятия в преддверии дня рождения Катюши, а 24 августа ей исполнилось два года. В 2023 году панда Диндин родила первого в истории России детеныша большой панды. Малышку назвали Катюшей. В 2025 году зоопарком было принято решение расселить панду Катюшу с мамой в связи с тем, что Диндин начала проявлять в сторону дочки первые признаки борьбы за территорию. В природе бамбуковые медведи заботятся о своих детенышах и выкармливают их до полутора - двух лет.

https://ria.ru/20250822/kakadu-2036925190.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, панда катюша, светлана акулова, московский зоопарк