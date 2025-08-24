Рейтинг@Mail.ru
Панда Катюша из Московского зоопарка уже весит 78 килограммов
Хорошие новости
 
15:39 24.08.2025
Панда Катюша из Московского зоопарка уже весит 78 килограммов
Панда Катюша из Московского зоопарка уже весит 78 килограммов - РИА Новости, 24.08.2025
Панда Катюша из Московского зоопарка уже весит 78 килограммов
Панда Катюша из Московского зоопарка уже весит 78 килограммов, сообщила журналистам генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова во время открытия... РИА Новости, 24.08.2025
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Панда Катюша из Московского зоопарка уже весит 78 килограммов, сообщила журналистам генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова во время открытия церемонии празднования дня рождения Катюши. В конце мая Катюша весила 71 килограмм. "Наша именинница активно растет, весит уже 78 килограммов и с большим аппетитом уплетает бамбук. У нее уже появился хитрый волевой Екатерининский характер, и она уже с успехом осваивает сложные тренинги", - рассказала Акулова. В зоопарке на этой неделе проходили мероприятия в преддверии дня рождения Катюши, а 24 августа ей исполнилось два года. В 2023 году панда Диндин родила первого в истории России детеныша большой панды. Малышку назвали Катюшей. В 2025 году зоопарком было принято решение расселить панду Катюшу с мамой в связи с тем, что Диндин начала проявлять в сторону дочки первые признаки борьбы за территорию. В природе бамбуковые медведи заботятся о своих детенышах и выкармливают их до полутора - двух лет.
россия, панда катюша, светлана акулова, московский зоопарк
Хорошие новости, Россия, Панда Катюша, Светлана Акулова, Московский зоопарк
Панда Катюша из Московского зоопарка уже весит 78 килограммов

Панда Катюша из Московского зоопарка активно растет и уже весит 78 килограммов

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Панда Катюша из Московского зоопарка уже весит 78 килограммов, сообщила журналистам генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова во время открытия церемонии празднования дня рождения Катюши.
В конце мая Катюша весила 71 килограмм.
"Наша именинница активно растет, весит уже 78 килограммов и с большим аппетитом уплетает бамбук. У нее уже появился хитрый волевой Екатерининский характер, и она уже с успехом осваивает сложные тренинги", - рассказала Акулова.
В зоопарке на этой неделе проходили мероприятия в преддверии дня рождения Катюши, а 24 августа ей исполнилось два года.
В 2023 году панда Диндин родила первого в истории России детеныша большой панды. Малышку назвали Катюшей. В 2025 году зоопарком было принято решение расселить панду Катюшу с мамой в связи с тем, что Диндин начала проявлять в сторону дочки первые признаки борьбы за территорию. В природе бамбуковые медведи заботятся о своих детенышах и выкармливают их до полутора - двух лет.
