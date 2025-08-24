Панда Катюша из Московского зоопарка уже весит 78 килограммов
Панда Катюша из Московского зоопарка активно растет и уже весит 78 килограммов
Панда Катюша во время празднования дня рождения в вольере Московского зоопарка
Панда Катюша во время празднования дня рождения в вольере Московского зоопарка
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Панда Катюша из Московского зоопарка уже весит 78 килограммов, сообщила журналистам генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова во время открытия церемонии празднования дня рождения Катюши.
В конце мая Катюша весила 71 килограмм.
"Наша именинница активно растет, весит уже 78 килограммов и с большим аппетитом уплетает бамбук. У нее уже появился хитрый волевой Екатерининский характер, и она уже с успехом осваивает сложные тренинги", - рассказала Акулова.
В зоопарке на этой неделе проходили мероприятия в преддверии дня рождения Катюши, а 24 августа ей исполнилось два года.
В 2023 году панда Диндин родила первого в истории России детеныша большой панды. Малышку назвали Катюшей. В 2025 году зоопарком было принято решение расселить панду Катюшу с мамой в связи с тем, что Диндин начала проявлять в сторону дочки первые признаки борьбы за территорию. В природе бамбуковые медведи заботятся о своих детенышах и выкармливают их до полутора - двух лет.
