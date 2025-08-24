Панде Катюше подарили на день рождения торт

https://ria.ru/20250824/katyusha-2037276796.html
24.08.2025

Праздничный торт из льда и бамбука подарили панде Катюше из Московского зоопарка в честь ее дня рождения, передает корреспондент РИА Новости.
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Праздничный торт из льда и бамбука подарили панде Катюше из Московского зоопарка в честь ее дня рождения, передает корреспондент РИА Новости. В зоопарке на этой неделе проходили мероприятия в преддверии дня рождения Катюши, а 24 августа ей исполнилось два года. Большой праздничный торт, который подарили Катюше, состоит из бамбука, льда и различных любимых лакомств панды. Также именинница получила в подарок домик из бамбука и листьев. "Сегодня мы отмечаем два года нашей розовой принцессе, нашей Катюше. Ее имя, как вы знаете, выбирали на активном гражданине 400 тысяч человек. Её имя полностью соответствует ее характеру… Я уверена, что ей наш подарок понравится. Он сделан из бамбука, льда, батата, зерновых культур, яблока, все, что она любит", — рассказала журналистам генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Панда вышла к гостям из внутреннего вольера, чтобы получить поздравления и подарки. Сначала Катюшу напугало большое количество желающих поздравить ее, но потом она с радостью подбежала к своим подаркам и начала их изучать. В праздничной программе приняла участие делегация посольства Китайской Народной Республики в России во главе с полномочным министром господином Чжан Вэй. В 2023 году панда Динь-Динь родила первого в истории России детеныша большой панды. Малышку назвали Катюшей. В 2025 году зоопарком было принято решение расселить панду Катюшу с мамой в связи с тем, что Динь-Динь начала проявлять в сторону дочки первые признаки борьбы за территорию. В природе бамбуковые медведи заботятся о своих детенышах и выкармливают их до полутора - двух лет.
Церемония празднования дня рождения панды Катюши в Московском зоопарке
Торжественное открытие церемонии празднования дня рождения панды Катюши состоялось в Московском зоопарке, передаёт корреспондент РИА Новости. В зоопарке на этой неделе проходили мероприятия в преддверии дня рождения Катюши, а 24 августа ей исполнилось два года.
Праздничная церемония была открыта шествием дракона, танцем Льва и танцем с веерами. В праздничной программе приняла участие делегация посольства КНР в России во главе с полномочным министром Чжан Вэй.
