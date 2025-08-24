https://ria.ru/20250824/kanada-2037302965.html

Канада допустила размещение своих войск на Украине

Оттава не исключает размещение канадских войск на Украине в качестве "гарантий безопасности", заявил премьер-министр Канады Марк Карни. РИА Новости, 24.08.2025

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Оттава не исключает размещение канадских войск на Украине в качестве "гарантий безопасности", заявил премьер-министр Канады Марк Карни."Я не исключаю присутствие войск", - заявил Карни на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве, отвечая на вопрос о том, будет ли Канада размещать свои войска на Украине.Президент США Дональд Трамп ранее говорил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.При этом в МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.

