https://ria.ru/20250824/kanada-2037276019.html

Канада выделила 720 миллионов долларов на вооружения для Украины

Канада выделила 720 миллионов долларов на вооружения для Украины - РИА Новости, 24.08.2025

Канада выделила 720 миллионов долларов на вооружения для Украины

Канада выделяет более 1 миллиарда канадских долларов (около 720 миллионов долларов США) на вооружения для Киева, которые поступят на Украину в сентябре, сообщил РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T13:52:00+03:00

2025-08-24T13:52:00+03:00

2025-08-24T13:53:00+03:00

в мире

украина

канада

марк карни

g7

нато

владимир зеленский

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014409241_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_9ec232cdf94e3cb8d028edc713e8c433.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Канада выделяет более 1 миллиарда канадских долларов (около 720 миллионов долларов США) на вооружения для Киева, которые поступят на Украину в сентябре, сообщил премьер-министр страны Марк Карни. В июне Карни на саммите лидеров G7 сообщил, что Канада выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму свыше 2 миллиардов канадских долларов. В него войдут беспилотники, боеприпасы и другие разновидности вооружений. "Более 1 миллиарда из этой суммы будет направлено на усиление вашего арсенала вооружения - путем поставки дронов, боеприпасов и бронетехники, которые поступят уже в следующем месяце", - заявил Карни в ходе торжеств ко Дню независимости Украины в Киеве. Трансляцию мероприятия вел YouTube-канал офиса Владимира Зеленского. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250822/kanada-2037028952.html

украина

канада

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, канада, марк карни, g7, нато, владимир зеленский, сергей лавров, россия