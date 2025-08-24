https://ria.ru/20250824/kanada-2037276019.html
Канада выделила 720 миллионов долларов на вооружения для Украины
Канада выделяет более 1 миллиарда канадских долларов (около 720 миллионов долларов США) на вооружения для Киева, которые поступят на Украину в сентябре, сообщил РИА Новости, 24.08.2025
в мире
украина
канада
марк карни
g7
нато
владимир зеленский
сергей лавров
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Канада выделяет более 1 миллиарда канадских долларов (около 720 миллионов долларов США) на вооружения для Киева, которые поступят на Украину в сентябре, сообщил премьер-министр страны Марк Карни. В июне Карни на саммите лидеров G7 сообщил, что Канада выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму свыше 2 миллиардов канадских долларов. В него войдут беспилотники, боеприпасы и другие разновидности вооружений. "Более 1 миллиарда из этой суммы будет направлено на усиление вашего арсенала вооружения - путем поставки дронов, боеприпасов и бронетехники, которые поступят уже в следующем месяце", - заявил Карни в ходе торжеств ко Дню независимости Украины в Киеве. Трансляцию мероприятия вел YouTube-канал офиса Владимира Зеленского. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
украина
канада
россия
