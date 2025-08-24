https://ria.ru/20250824/kaluga-2037262242.html
В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты
В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 24.08.2025
В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
2025-08-24T12:04:00+03:00
2025-08-24T12:04:00+03:00
2025-08-24T12:04:00+03:00
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Калуги ("Грабцево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале. Кореняко отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
