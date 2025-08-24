https://ria.ru/20250824/kalug-2037333701.html
Над Калужской областью уничтожили беспилотник
Над Калужской областью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 24.08.2025
Над Калужской областью уничтожили беспилотник
Беспилотник уничтожен над Калужской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T21:23:00+03:00
2025-08-24T21:23:00+03:00
2025-08-24T21:23:00+03:00
калужская область
владислав шапша
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Беспилотник уничтожен над Калужской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. "Сегодня вечером силами ПВО уничтожен один БПЛА над территорией Тарусского района", - написал губернатор в своём Telegram-канале. Шапша добавил, что на месте работает оперативная группа, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
https://ria.ru/20250824/vsu-2037332964.html
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, владислав шапша, безопасность
Калужская область, Владислав Шапша, Безопасность
Над Калужской областью уничтожили беспилотник
Шапша сообщил об уничтожении беспилотника над Калужской областью