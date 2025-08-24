https://ria.ru/20250824/kalug-2037333701.html

Над Калужской областью уничтожили беспилотник

Над Калужской областью уничтожили беспилотник

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Беспилотник уничтожен над Калужской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. "Сегодня вечером силами ПВО уничтожен один БПЛА над территорией Тарусского района", - написал губернатор в своём Telegram-канале. Шапша добавил, что на месте работает оперативная группа, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

