Рейтинг@Mail.ru
Израиль нанес авиаудары по столице Йемена, сообщил источник - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:58 24.08.2025 (обновлено: 16:49 24.08.2025)
https://ria.ru/20250824/izrail-2037301530.html
Израиль нанес авиаудары по столице Йемена, сообщил источник
Израиль нанес авиаудары по столице Йемена, сообщил источник - РИА Новости, 24.08.2025
Израиль нанес авиаудары по столице Йемена, сообщил источник
Израиль нанес авиаудары по столице Йемена Сане и ее окрестностям, звучат взрывы, заявил РИА Новости йеменский источник. РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T15:58:00+03:00
2025-08-24T16:49:00+03:00
израиль
в мире
йемен
сана
ансар алла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_1de5004902b646c6fbdab1b5598d4428.jpg
КАИР, 24 авг - РИА Новости. Израиль нанес авиаудары по столице Йемена Сане и ее окрестностям, звучат взрывы, заявил РИА Новости йеменский источник.В пятницу правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало в Израиле аэропорт Бен-Гурион и две цели в Тель-Авиве и Ашкелоне."Взрывы слышны в Сане и ее окрестностях из-за израильских авиаударов", - сообщил источник.По словам источника, авиаудары были нанесены по военному лагерю около президентского дворца в Сане, электростанции и станции, принадлежащей нефтяной компании.
https://ria.ru/20250824/netanjahu-2037294852.html
израиль
йемен
сана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a1aa6b6b7176965aaea08ca37d1afc46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, в мире, йемен, сана, ансар алла
Израиль, В мире, Йемен, Сана, Ансар Алла
Израиль нанес авиаудары по столице Йемена, сообщил источник

Израиль нанес авиаудары по столице Йемена Сане и ее окрестностям

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 24 авг - РИА Новости. Израиль нанес авиаудары по столице Йемена Сане и ее окрестностям, звучат взрывы, заявил РИА Новости йеменский источник.
В пятницу правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало в Израиле аэропорт Бен-Гурион и две цели в Тель-Авиве и Ашкелоне.
"Взрывы слышны в Сане и ее окрестностях из-за израильских авиаударов", - сообщил источник.
По словам источника, авиаудары были нанесены по военному лагерю около президентского дворца в Сане, электростанции и станции, принадлежащей нефтяной компании.
Флаги США и Израиля - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Спецпредставитель США обсудил с Нетаньяху израильские удары, пишут СМИ
15:23
 
ИзраильВ миреЙеменСанаАнсар Алла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала