Израиль нанес авиаудары по столице Йемена, сообщил источник
Израиль нанес авиаудары по столице Йемена, сообщил источник - РИА Новости, 24.08.2025
Израиль нанес авиаудары по столице Йемена, сообщил источник
Израиль нанес авиаудары по столице Йемена Сане и ее окрестностям, звучат взрывы, заявил РИА Новости йеменский источник. РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T15:58:00+03:00
2025-08-24T15:58:00+03:00
2025-08-24T16:49:00+03:00
КАИР, 24 авг - РИА Новости. Израиль нанес авиаудары по столице Йемена Сане и ее окрестностям, звучат взрывы, заявил РИА Новости йеменский источник.В пятницу правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало в Израиле аэропорт Бен-Гурион и две цели в Тель-Авиве и Ашкелоне."Взрывы слышны в Сане и ее окрестностях из-за израильских авиаударов", - сообщил источник.По словам источника, авиаудары были нанесены по военному лагерю около президентского дворца в Сане, электростанции и станции, принадлежащей нефтяной компании.
