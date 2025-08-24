https://ria.ru/20250824/irak-2037277899.html
США решили ускорить вывод сил из Ирака, сообщили СМИ
США решили ускорить вывод сил из Ирака, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.08.2025
США решили ускорить вывод сил из Ирака, сообщили СМИ
США решили покинуть базы "Айн-аль-Асад" и "Виктория" в Ираке и ускорить вывод своих сил из страны, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на политические... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T14:05:00+03:00
2025-08-24T14:05:00+03:00
2025-08-24T15:22:00+03:00
в мире
сша
ирак
эрбиль
исламское государство*
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906346536_0:82:3347:1965_1920x0_80_0_0_53464afe540967b11166695a4d66ca34.jpg
КАИР, 24 авг - РИА Новости. США решили покинуть базы "Айн-аль-Асад" и "Виктория" в Ираке и ускорить вывод своих сил из страны, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на политические источники. "Вашингтон внезапно решил вывести своих солдат с баз "Айн-аль-Асад" и "Виктория" в Ираке", - заявили источники, отметив, что США решили ускорить процесс вывода и не будут придерживаться установленного ранее графика. Согласно источникам, США переводят свои силы в провинцию Эрбиль в Иракском Курдистане и в другую арабскую страну. В сентябре 2024 года США и Ирак достигли соглашения о выводе сил международной коалиции против террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) во главе с США из Ирака. Как сообщили американское СМИ, согласно этому плану, вывод части войск из Ирака будет осуществлен к сентябрю 2025 года, а оставшиеся войска будут выведены к концу 2026 года.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250722/britanija-2030625358.html
сша
ирак
эрбиль
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906346536_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ec0c80789e1172eba714750b24620165.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, ирак, эрбиль, исламское государство*, россия
В мире, США, Ирак, Эрбиль, Исламское государство*, Россия
США решили ускорить вывод сил из Ирака, сообщили СМИ
Sky News Arabia: США решили покинуть две базы в Ираке, ускорив вывод сил