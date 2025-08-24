Рейтинг@Mail.ru
США решили ускорить вывод сил из Ирака, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.08.2025
14:05 24.08.2025 (обновлено: 15:22 24.08.2025)
США решили ускорить вывод сил из Ирака, сообщили СМИ
КАИР, 24 авг - РИА Новости. США решили покинуть базы "Айн-аль-Асад" и "Виктория" в Ираке и ускорить вывод своих сил из страны, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на политические источники. "Вашингтон внезапно решил вывести своих солдат с баз "Айн-аль-Асад" и "Виктория" в Ираке", - заявили источники, отметив, что США решили ускорить процесс вывода и не будут придерживаться установленного ранее графика. Согласно источникам, США переводят свои силы в провинцию Эрбиль в Иракском Курдистане и в другую арабскую страну. В сентябре 2024 года США и Ирак достигли соглашения о выводе сил международной коалиции против террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) во главе с США из Ирака. Как сообщили американское СМИ, согласно этому плану, вывод части войск из Ирака будет осуществлен к сентябрю 2025 года, а оставшиеся войска будут выведены к концу 2026 года.* Запрещенная в России террористическая организация
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carson GramleyАмериканские военные на авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке
Американские военные на авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке. Архивное фото
КАИР, 24 авг - РИА Новости. США решили покинуть базы "Айн-аль-Асад" и "Виктория" в Ираке и ускорить вывод своих сил из страны, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на политические источники.
"Вашингтон внезапно решил вывести своих солдат с баз "Айн-аль-Асад" и "Виктория" в Ираке", - заявили источники, отметив, что США решили ускорить процесс вывода и не будут придерживаться установленного ранее графика.
Согласно источникам, США переводят свои силы в провинцию Эрбиль в Иракском Курдистане и в другую арабскую страну.
В сентябре 2024 года США и Ирак достигли соглашения о выводе сил международной коалиции против террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) во главе с США из Ирака. Как сообщили американское СМИ, согласно этому плану, вывод части войск из Ирака будет осуществлен к сентябрю 2025 года, а оставшиеся войска будут выведены к концу 2026 года.
* Запрещенная в России террористическая организация
Американские военнослужащие на месте президентского дворца, разрушенного бомбардировками ВВС, в Багдаде. 9 апреля 2003 - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Британия убеждала США повременить с вторжением в Ирак, пишет FT
22 июля, 14:48
 
