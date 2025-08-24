https://ria.ru/20250824/irak-2037277899.html

США решили ускорить вывод сил из Ирака, сообщили СМИ

США решили ускорить вывод сил из Ирака, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.08.2025

США решили ускорить вывод сил из Ирака, сообщили СМИ

США решили покинуть базы "Айн-аль-Асад" и "Виктория" в Ираке и ускорить вывод своих сил из страны, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на политические... РИА Новости, 24.08.2025

КАИР, 24 авг - РИА Новости. США решили покинуть базы "Айн-аль-Асад" и "Виктория" в Ираке и ускорить вывод своих сил из страны, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на политические источники. "Вашингтон внезапно решил вывести своих солдат с баз "Айн-аль-Асад" и "Виктория" в Ираке", - заявили источники, отметив, что США решили ускорить процесс вывода и не будут придерживаться установленного ранее графика. Согласно источникам, США переводят свои силы в провинцию Эрбиль в Иракском Курдистане и в другую арабскую страну. В сентябре 2024 года США и Ирак достигли соглашения о выводе сил международной коалиции против террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) во главе с США из Ирака. Как сообщили американское СМИ, согласно этому плану, вывод части войск из Ирака будет осуществлен к сентябрю 2025 года, а оставшиеся войска будут выведены к концу 2026 года.* Запрещенная в России террористическая организация

