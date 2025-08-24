https://ria.ru/20250824/intervyu-2037308097.html

Статус Зеленского, вопрос территорий и цели России. Лавров дал интервью NBC

Министр иностранных дел Сергей Лавров дал интервью телеканалу NBC. Он рассказал о юридическом статусе Владимира Зеленского, вопросах территорий и гарантий... РИА Новости, 24.08.2025

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров дал интервью телеканалу NBC. Он рассказал о юридическом статусе Владимира Зеленского, вопросах территорий и гарантий безопасности и целях России, а также назвал условие, при котором Украина имеет право на существование. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.Статус Зеленского и продолжение переговоров"Мы признаем его де-факто главой режима. В этом качестве мы готовы с ним встречаться. Но вы хотите получить всю картину или только ту ее часть, которая вас устраивает? Когда дело дойдет до подписания юридических документов, у всех должно быть ясное понимание того, что подписывающее лицо является легитимным. Согласно конституции Украины, Владимир Зеленский таковым на данный момент не является".Цели России"У нас есть цели, и они будут достигнуты. А именно: устранить любые угрозы безопасности России, исходящие с территории Украины, защитить права этнических русских и русскоязычных, ощущающих свою принадлежность к русской культуре и истории".Условие существования Украины"Украина имеет право на существование при условии, что "отпустит" людей. Людей, которых они называют "террористами", "особями", которые на нескольких референдумах в Новороссии, в Донбассе, в Крыму, решили, что они принадлежат к русской культуре".Гарантии безопасности"Это не то, что мы гарантировали в Будапештском меморандуме. Кроме того, Будапештский меморандум сопровождался декларацией тех, кто его подписал. В ней говорилось, что все участники, включая Украину, будут уважать права человека, принципы ОБСЕ о ненападении и так далее. Это было грубо нарушено теми, кто пришёл к власти на Украине в феврале 2014 года с помощью США".Встреча Путина и ТрампаБоевые действия

