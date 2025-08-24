Статус Зеленского, вопрос территорий и цели России. Лавров дал интервью NBC
Статус Зеленского и продолжение переговоров
- Зеленский на данный момент не является легитимным лицом, который мог бы подписывать юридические документы об украинском урегулировании.
- Путин готов встретиться с Зеленским, но не только для того, чтобы дать тому возможность заявить о своей легитимности.
- Встреча должна быть хорошо подготовлена.
- Делегации России и Украины встречались и будут встречаться в Стамбуле, чтобы обсудить политические, военные и гуманитарные вопросы.
- Предложение России повысить уровень глав делегаций направлено на проработку конкретных вопросов, которые необходимо довести до сведения Путина и Зеленского.
- Украинская сторона так и не ответила на предложение создать три отдельные рабочие группы по разным направления.
Цели России
- Цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты.
"У нас есть цели, и они будут достигнуты. А именно: устранить любые угрозы безопасности России, исходящие с территории Украины, защитить права этнических русских и русскоязычных, ощущающих свою принадлежность к русской культуре и истории".
- Украина должна сохранять нейтральный, внеблоковый статус и оставаться безъядерным государством.
- У России нет интереса в территориях, Москву интересуют судьбы людей, которые живут в Донбассе и Новороссии.
Условие существования Украины
"Украина имеет право на существование при условии, что "отпустит" людей. Людей, которых они называют "террористами", "особями", которые на нескольких референдумах в Новороссии, в Донбассе, в Крыму, решили, что они принадлежат к русской культуре".
- Киевский режим, пришедший к власти после госпереворота в 2014 году, поставил перед собой задачу уничтожить все русское на территории страны.
- Единственный способ защитить этнических русских от нацистского режима в Киеве — дать им право выразить свою волю, высказанную на референдумах в 2014 и 2022 годах.
Гарантии безопасности
- По гарантиям безопасности Украины должен быть консенсус, учитывающий базовые интересы России. Москва считает, что в этом надо ориентироваться на наработки, достигнутые на стамбульских переговорах в 2022 году. Россия не согласится с тем, чтобы вопросы коллективной безопасности решались без нее.
- Москва никогда не подписывалась обеспечивать безопасность Украины после госпереворота, произошедшего в 2014 году.
- Юридические гарантии по Будапештскому меморандуму заключались в том, что Украину не будут атаковать с применением ядерного оружия.
- Зеленский в январе 2022 года называл отказ от ядерного оружия ошибкой, и заявлял о том, они могут подумать о том, чтобы снова им обладать.
"Это не то, что мы гарантировали в Будапештском меморандуме. Кроме того, Будапештский меморандум сопровождался декларацией тех, кто его подписал. В ней говорилось, что все участники, включая Украину, будут уважать права человека, принципы ОБСЕ о ненападении и так далее. Это было грубо нарушено теми, кто пришёл к власти на Украине в феврале 2014 года с помощью США".
Встреча Путина и Трампа
- Путин и Трамп уважают друг друга, оба политика защищают национальные интересы своих стран.
- Путин и Трамп во время встречи на Аляске обсуждали практические шаги и серьезные вопросы, касающиеся безопасности. При этом они не обсуждали возможную встречу Путина и Зеленского.
- Реакция представителей стран Европы на встречу на Аляске, затем их визит в Вашингтон и дальнейшие действия свидетельствуют о том, что они не стремятся к миру.
- Украина и лидеры ЕС пытаются исказить то, что обсуждали президенты России и США на Аляске.
Боевые действия
- Россия никогда и ни при каких обстоятельствах не выбирала цели, которые не связаны с украинскими военными.
- Фактов целенаправленных ударов киевского режима по гражданским объектам предостаточно в открытом доступе, Россия распространяет эту информацию в мировом сообществе.
- Западные СМИ не выражали обеспокоенность по поводу вторжения ВСУ в Курскую область, где нет военных объектов.