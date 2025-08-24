Рейтинг@Mail.ru
Статус Зеленского, вопрос территорий и цели России. Лавров дал интервью NBC
16:29 24.08.2025 (обновлено: 16:51 24.08.2025)
Статус Зеленского, вопрос территорий и цели России. Лавров дал интервью NBC
Статус Зеленского, вопрос территорий и цели России. Лавров дал интервью NBC - РИА Новости, 24.08.2025
Статус Зеленского, вопрос территорий и цели России. Лавров дал интервью NBC
Министр иностранных дел Сергей Лавров дал интервью телеканалу NBC. Он рассказал о юридическом статусе Владимира Зеленского, вопросах территорий и гарантий... РИА Новости, 24.08.2025
в мире
украина
россия
сергей лавров
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров дал интервью телеканалу NBC. Он рассказал о юридическом статусе Владимира Зеленского, вопросах территорий и гарантий безопасности и целях России, а также назвал условие, при котором Украина имеет право на существование. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.Статус Зеленского и продолжение переговоров"Мы признаем его де-факто главой режима. В этом качестве мы готовы с ним встречаться. Но вы хотите получить всю картину или только ту ее часть, которая вас устраивает? Когда дело дойдет до подписания юридических документов, у всех должно быть ясное понимание того, что подписывающее лицо является легитимным. Согласно конституции Украины, Владимир Зеленский таковым на данный момент не является".Цели России&quot;У нас есть цели, и они будут достигнуты. А именно: устранить любые угрозы безопасности России, исходящие с территории Украины, защитить права этнических русских и русскоязычных, ощущающих свою принадлежность к русской культуре и истории&quot;.Условие существования Украины&quot;Украина имеет право на существование при условии, что &quot;отпустит&quot; людей. Людей, которых они называют &quot;террористами&quot;, &quot;особями&quot;, которые на нескольких референдумах в Новороссии, в Донбассе, в Крыму, решили, что они принадлежат к русской культуре&quot;.Гарантии безопасности&quot;Это не то, что мы гарантировали в Будапештском меморандуме. Кроме того, Будапештский меморандум сопровождался декларацией тех, кто его подписал. В ней говорилось, что все участники, включая Украину, будут уважать права человека, принципы ОБСЕ о ненападении и так далее. Это было грубо нарушено теми, кто пришёл к власти на Украине в феврале 2014 года с помощью США&quot;.Встреча Путина и ТрампаБоевые действия
украина
россия
в мире, украина, россия, сергей лавров
В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров

Статус Зеленского, вопрос территорий и цели России. Лавров дал интервью NBC

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров дал интервью телеканалу NBC. Он рассказал о юридическом статусе Владимира Зеленского, вопросах территорий и гарантий безопасности и целях России, а также назвал условие, при котором Украина имеет право на существование. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

Статус Зеленского и продолжение переговоров

  • Зеленский на данный момент не является легитимным лицом, который мог бы подписывать юридические документы об украинском урегулировании.
«
"Мы признаем его де-факто главой режима. В этом качестве мы готовы с ним встречаться. Но вы хотите получить всю картину или только ту ее часть, которая вас устраивает? Когда дело дойдет до подписания юридических документов, у всех должно быть ясное понимание того, что подписывающее лицо является легитимным. Согласно конституции Украины, Владимир Зеленский таковым на данный момент не является".
  • Путин готов встретиться с Зеленским, но не только для того, чтобы дать тому возможность заявить о своей легитимности.
  • Встреча должна быть хорошо подготовлена.
  • Делегации России и Украины встречались и будут встречаться в Стамбуле, чтобы обсудить политические, военные и гуманитарные вопросы.
  • Предложение России повысить уровень глав делегаций направлено на проработку конкретных вопросов, которые необходимо довести до сведения Путина и Зеленского.
  • Украинская сторона так и не ответила на предложение создать три отдельные рабочие группы по разным направления.

Цели России

  • Цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты.
«

"У нас есть цели, и они будут достигнуты. А именно: устранить любые угрозы безопасности России, исходящие с территории Украины, защитить права этнических русских и русскоязычных, ощущающих свою принадлежность к русской культуре и истории".

  • Украина должна сохранять нейтральный, внеблоковый статус и оставаться безъядерным государством.
  • У России нет интереса в территориях, Москву интересуют судьбы людей, которые живут в Донбассе и Новороссии.

Условие существования Украины

«

"Украина имеет право на существование при условии, что "отпустит" людей. Людей, которых они называют "террористами", "особями", которые на нескольких референдумах в Новороссии, в Донбассе, в Крыму, решили, что они принадлежат к русской культуре".

  • Киевский режим, пришедший к власти после госпереворота в 2014 году, поставил перед собой задачу уничтожить все русское на территории страны.
  • Единственный способ защитить этнических русских от нацистского режима в Киеве — дать им право выразить свою волю, высказанную на референдумах в 2014 и 2022 годах.

Гарантии безопасности

  • По гарантиям безопасности Украины должен быть консенсус, учитывающий базовые интересы России. Москва считает, что в этом надо ориентироваться на наработки, достигнутые на стамбульских переговорах в 2022 году. Россия не согласится с тем, чтобы вопросы коллективной безопасности решались без нее.
  • Москва никогда не подписывалась обеспечивать безопасность Украины после госпереворота, произошедшего в 2014 году.
  • Юридические гарантии по Будапештскому меморандуму заключались в том, что Украину не будут атаковать с применением ядерного оружия.
  • Зеленский в январе 2022 года называл отказ от ядерного оружия ошибкой, и заявлял о том, они могут подумать о том, чтобы снова им обладать.
«

"Это не то, что мы гарантировали в Будапештском меморандуме. Кроме того, Будапештский меморандум сопровождался декларацией тех, кто его подписал. В ней говорилось, что все участники, включая Украину, будут уважать права человека, принципы ОБСЕ о ненападении и так далее. Это было грубо нарушено теми, кто пришёл к власти на Украине в феврале 2014 года с помощью США".

Встреча Путина и Трампа

  • Путин и Трамп уважают друг друга, оба политика защищают национальные интересы своих стран.
  • Путин и Трамп во время встречи на Аляске обсуждали практические шаги и серьезные вопросы, касающиеся безопасности. При этом они не обсуждали возможную встречу Путина и Зеленского.
  • Реакция представителей стран Европы на встречу на Аляске, затем их визит в Вашингтон и дальнейшие действия свидетельствуют о том, что они не стремятся к миру.
  • Украина и лидеры ЕС пытаются исказить то, что обсуждали президенты России и США на Аляске.

Боевые действия

  • Россия никогда и ни при каких обстоятельствах не выбирала цели, которые не связаны с украинскими военными.
  • Фактов целенаправленных ударов киевского режима по гражданским объектам предостаточно в открытом доступе, Россия распространяет эту информацию в мировом сообществе.
  • Западные СМИ не выражали обеспокоенность по поводу вторжения ВСУ в Курскую область, где нет военных объектов.
 
В миреУкраинаРоссияСергей Лавров
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
