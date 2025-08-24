Рейтинг@Mail.ru
В Киеве рассказали о подготовке визита Зеленского в Индию - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:44 24.08.2025
https://ria.ru/20250824/indiya-2037255512.html
В Киеве рассказали о подготовке визита Зеленского в Индию
В Киеве рассказали о подготовке визита Зеленского в Индию - РИА Новости, 24.08.2025
В Киеве рассказали о подготовке визита Зеленского в Индию
Визит Владимира Зеленского в Индию находится в стадии подготовки, заявил посол Украины в Индии Александр Полищук. РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T10:44:00+03:00
2025-08-24T10:44:00+03:00
в мире
индия
украина
киев
владимир зеленский
нарендра моди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023819829_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_36885f35fb1cfc965a478c4fdd48178a.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 авг – РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в Индию находится в стадии подготовки, заявил посол Украины в Индии Александр Полищук. "Определенно ожидается визит &lt;…&gt; Зеленского в Индию. Это станет большим достижением в наших двусторонних отношениях. Мы находимся в процессе согласования точной даты", - сказал он агентству АНИ. Посол приветствовал развитие диалога между Индией и Украиной с 2023 года и высоко оценил слова премьер-министра Нарендры Моди, заявившего, что Индия твёрдо поддерживает мир, дипломатию и политический диалог. Полищук также призвал Индию к более активной роли в урегулировании конфликта на Украине, подчеркнув, что Киев рассматривает ее как ключевого игрока в потенциальных мирных переговорах благодаря давним связям Нью-Дели с Москвой.
https://ria.ru/20250815/initsiativy-2035412726.html
индия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023819829_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_2768b12f1b7bb471766eb3b7c3454b79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, украина, киев, владимир зеленский, нарендра моди
В мире, Индия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Нарендра Моди
В Киеве рассказали о подготовке визита Зеленского в Индию

Посол Украины в Нью-Дели Полищук заявил о подготовке визита Зеленского в Индию

© AP Photo / Heinz-Peter BaderВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 авг – РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в Индию находится в стадии подготовки, заявил посол Украины в Индии Александр Полищук.
"Определенно ожидается визит <…> Зеленского в Индию. Это станет большим достижением в наших двусторонних отношениях. Мы находимся в процессе согласования точной даты", - сказал он агентству АНИ.
Посол приветствовал развитие диалога между Индией и Украиной с 2023 года и высоко оценил слова премьер-министра Нарендры Моди, заявившего, что Индия твёрдо поддерживает мир, дипломатию и политический диалог.
Полищук также призвал Индию к более активной роли в урегулировании конфликта на Украине, подчеркнув, что Киев рассматривает ее как ключевого игрока в потенциальных мирных переговорах благодаря давним связям Нью-Дели с Москвой.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Мирные инициативы по урегулированию украинского конфликта
15 августа, 00:57
 
В миреИндияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийНарендра Моди
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала