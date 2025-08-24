https://ria.ru/20250824/indiya-2037255512.html

В Киеве рассказали о подготовке визита Зеленского в Индию

В Киеве рассказали о подготовке визита Зеленского в Индию

24.08.2025

Визит Владимира Зеленского в Индию находится в стадии подготовки, заявил посол Украины в Индии Александр Полищук.

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 авг – РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в Индию находится в стадии подготовки, заявил посол Украины в Индии Александр Полищук. "Определенно ожидается визит <…> Зеленского в Индию. Это станет большим достижением в наших двусторонних отношениях. Мы находимся в процессе согласования точной даты", - сказал он агентству АНИ. Посол приветствовал развитие диалога между Индией и Украиной с 2023 года и высоко оценил слова премьер-министра Нарендры Моди, заявившего, что Индия твёрдо поддерживает мир, дипломатию и политический диалог. Полищук также призвал Индию к более активной роли в урегулировании конфликта на Украине, подчеркнув, что Киев рассматривает ее как ключевого игрока в потенциальных мирных переговорах благодаря давним связям Нью-Дели с Москвой.

