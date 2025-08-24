https://ria.ru/20250824/indiya-2037255512.html
В Киеве рассказали о подготовке визита Зеленского в Индию
В Киеве рассказали о подготовке визита Зеленского в Индию - РИА Новости, 24.08.2025
В Киеве рассказали о подготовке визита Зеленского в Индию
Визит Владимира Зеленского в Индию находится в стадии подготовки, заявил посол Украины в Индии Александр Полищук. РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T10:44:00+03:00
2025-08-24T10:44:00+03:00
2025-08-24T10:44:00+03:00
в мире
индия
украина
киев
владимир зеленский
нарендра моди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023819829_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_36885f35fb1cfc965a478c4fdd48178a.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 авг – РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в Индию находится в стадии подготовки, заявил посол Украины в Индии Александр Полищук. "Определенно ожидается визит <…> Зеленского в Индию. Это станет большим достижением в наших двусторонних отношениях. Мы находимся в процессе согласования точной даты", - сказал он агентству АНИ. Посол приветствовал развитие диалога между Индией и Украиной с 2023 года и высоко оценил слова премьер-министра Нарендры Моди, заявившего, что Индия твёрдо поддерживает мир, дипломатию и политический диалог. Полищук также призвал Индию к более активной роли в урегулировании конфликта на Украине, подчеркнув, что Киев рассматривает ее как ключевого игрока в потенциальных мирных переговорах благодаря давним связям Нью-Дели с Москвой.
https://ria.ru/20250815/initsiativy-2035412726.html
индия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023819829_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_2768b12f1b7bb471766eb3b7c3454b79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, украина, киев, владимир зеленский, нарендра моди
В мире, Индия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Нарендра Моди
В Киеве рассказали о подготовке визита Зеленского в Индию
Посол Украины в Нью-Дели Полищук заявил о подготовке визита Зеленского в Индию