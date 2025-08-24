https://ria.ru/20250824/ikony-2037334375.html

Священник рассказал о продаже украденных в Курской области икон

На европейских площадках продаются иконы, мощи и церковные облачения, украденные ВСУ в храмах Курской области, рассказал военный священник, настоятель... РИА Новости, 24.08.2025

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. На европейских площадках продаются иконы, мощи и церковные облачения, украденные ВСУ в храмах Курской области, рассказал военный священник, настоятель симферопольского храма Державной иконы Божией Матери протоиерей Дмитрий Кротков. Он отметил, что гонения киевских властей на Украинскую православную церковь похожи на события 1917 года, когда в России сжигали храмы и оскверняли святыни – так же поступает сейчас и "безбожник Зеленский". "Хотя мы знаем, что даже врата ада не одолеют Церковь (цитата из Евангелия – ред.). Поэтому она как стояла, так и будет. Вопрос - в каком состоянии они вернут нам - Русской церкви - эти храмы? Будут ли они разграблены? Посмотрите, что в Курской области каждый храм, который был под Украиной, был осквернен, разграблен. И на разных ресурсах европейских продаются иконы, мощи, сосуды, церковные облачения от этих украинских вояк", - сказал отец Дмитрий Кротков в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24". Он также напомнил, что оплот православия на западных рубежах России - Свято-Успенская Почаевская лавра (сейчас расположена в Тернопольской области Украины) – была под гнетом униатов, но все равно возвратилась в Русскую церковь и была возрождена. Как заявлял в июне врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, большинство атакованных ВСУ объектов в приграничье Курской области, в том числе школы, детские сады, дома культуры, администрации, храмы - непригодны к восстановлению, враг целенаправленно наносил удары по мирной инфраструктуре. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк 13 августа 2025 года заявил, что против священников в стране заведено более 170 уголовных дел, в отношении 31 священнослужителя уже вынесены приговоры. Многие представители духовенства УПЦ находятся в заключении. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из Православной церкви Украины (ПЦУ) при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.

