https://ria.ru/20250824/gruppirovka-2037240568.html
Члены ОПГ, похищавшей деньги у участников СВО, скрылись
Члены ОПГ, похищавшей деньги у участников СВО, скрылись - РИА Новости, 24.08.2025
Члены ОПГ, похищавшей деньги у участников СВО, скрылись
Четыре члена организованной преступной группы, серийно похищавшей средства у участников СВО в аэропорту "Шереметьево", скрылись, говорится в судебных... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T07:17:00+03:00
2025-08-24T07:17:00+03:00
2025-08-24T07:17:00+03:00
происшествия
шереметьево (аэропорт)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150070/68/1500706868_0:21:2640:1505_1920x0_80_0_0_19a58d3bf7d52683c4aab7cf71bff098.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Четыре члена организованной преступной группы, серийно похищавшей средства у участников СВО в аэропорту "Шереметьево", скрылись, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "По делу необходимо… установить местонахождение четырех участников преступного сообщества, объявить им заочно предъявленные обвинения и избрать меры пресечения", - указано в материалах. В них же утверждается, что как минимум один фигурант, которого также разыскивали, был задержан и арестован. Собеседник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, заявил, что некоторые из скрывшихся фигурантов заочно арестованы. По данному делу арестованы почти 30 человек, среди которых предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин и участники преступного сообщества. По данным следствия, фигуранты в составе преступного сообщества похищали деньги у участников специальной военной операции, прибывающих в международный аэропорт "Шереметьево", путем совершения краж, вымогательства и мошеннических действий. В преступное сообщество, как говорится в материалах, входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России в аэропорту "Шереметьево", преступники намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв. Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси. В материалах указано, что соучастники подыскивали в аэропорту участников СВО, предлагая им пассажирские перевозки за изначально адекватные деньги. В конце поездки сумма менялась: 2 тысячи рублей превращались в 40 тысяч или даже 90 тысяч, 1 тысяча - в 70 тысяч, 8,2 тысячи – в 122 тысячи рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. За отказ передавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием, подчеркивается в материалах. Одному бойцу, следует из материалов, соучастники предложили выпить спиртное. Дождавшись, когда он потеряет бдительность, у военного похитили 615 тысяч рублей с банковской карты через терминал фигуранта дела. Еще один участник СВО таким же образом лишился 28 тысяч рублей. В одном производстве - 14 уголовных дел по фактам организации преступного сообщества и участия в нем, изучаются 20 эпизодов хищений денежных средств у граждан, подчеркивается в материалах.
https://ria.ru/20250820/opg-2036609443.html
https://ria.ru/20250721/moskva-2030487298.html
https://ria.ru/20250811/svo-2034603686.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150070/68/1500706868_302:0:2337:1526_1920x0_80_0_0_7bbacc5655113be0ec96d5529afa7041.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шереметьево (аэропорт), министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Шереметьево (аэропорт), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
Члены ОПГ, похищавшей деньги у участников СВО, скрылись
Четыре члена ОПГ, похищавшей деньги у участников СВО в Шереметьево, скрылись
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Четыре члена организованной преступной группы, серийно похищавшей средства у участников СВО в аэропорту "Шереметьево", скрылись, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"По делу необходимо… установить местонахождение четырех участников преступного сообщества, объявить им заочно предъявленные обвинения и избрать меры пресечения", - указано в материалах.
В них же утверждается, что как минимум один фигурант, которого также разыскивали, был задержан и арестован.
Собеседник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, заявил, что некоторые из скрывшихся фигурантов заочно арестованы.
По данному делу арестованы почти 30 человек, среди которых предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин и участники преступного сообщества. По данным следствия, фигуранты в составе преступного сообщества похищали деньги у участников специальной военной операции, прибывающих в международный аэропорт "Шереметьево
", путем совершения краж, вымогательства и мошеннических действий.
В преступное сообщество, как говорится в материалах, входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России
в аэропорту "Шереметьево", преступники намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв. Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси.
В материалах указано, что соучастники подыскивали в аэропорту участников СВО, предлагая им пассажирские перевозки за изначально адекватные деньги. В конце поездки сумма менялась: 2 тысячи рублей превращались в 40 тысяч или даже 90 тысяч, 1 тысяча - в 70 тысяч, 8,2 тысячи – в 122 тысячи рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. За отказ передавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием, подчеркивается в материалах.
Одному бойцу, следует из материалов, соучастники предложили выпить спиртное. Дождавшись, когда он потеряет бдительность, у военного похитили 615 тысяч рублей с банковской карты через терминал фигуранта дела. Еще один участник СВО таким же образом лишился 28 тысяч рублей.
В одном производстве - 14 уголовных дел по фактам организации преступного сообщества и участия в нем, изучаются 20 эпизодов хищений денежных средств у граждан, подчеркивается в материалах.