Члены ОПГ, похищавшей деньги у участников СВО, скрылись

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Четыре члена организованной преступной группы, серийно похищавшей средства у участников СВО в аэропорту "Шереметьево", скрылись, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "По делу необходимо… установить местонахождение четырех участников преступного сообщества, объявить им заочно предъявленные обвинения и избрать меры пресечения", - указано в материалах. В них же утверждается, что как минимум один фигурант, которого также разыскивали, был задержан и арестован. Собеседник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, заявил, что некоторые из скрывшихся фигурантов заочно арестованы. По данному делу арестованы почти 30 человек, среди которых предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин и участники преступного сообщества. По данным следствия, фигуранты в составе преступного сообщества похищали деньги у участников специальной военной операции, прибывающих в международный аэропорт "Шереметьево", путем совершения краж, вымогательства и мошеннических действий. В преступное сообщество, как говорится в материалах, входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России в аэропорту "Шереметьево", преступники намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв. Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси. В материалах указано, что соучастники подыскивали в аэропорту участников СВО, предлагая им пассажирские перевозки за изначально адекватные деньги. В конце поездки сумма менялась: 2 тысячи рублей превращались в 40 тысяч или даже 90 тысяч, 1 тысяча - в 70 тысяч, 8,2 тысячи – в 122 тысячи рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. За отказ передавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием, подчеркивается в материалах. Одному бойцу, следует из материалов, соучастники предложили выпить спиртное. Дождавшись, когда он потеряет бдительность, у военного похитили 615 тысяч рублей с банковской карты через терминал фигуранта дела. Еще один участник СВО таким же образом лишился 28 тысяч рублей. В одном производстве - 14 уголовных дел по фактам организации преступного сообщества и участия в нем, изучаются 20 эпизодов хищений денежных средств у граждан, подчеркивается в материалах.

