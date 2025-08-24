https://ria.ru/20250824/gosuslugi-2037260150.html

В России начнут проверять номера телефонов, привязанных к "Госуслугам"

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В России разработают механизм проверки номеров, привязанных к "Госуслугам", говорится на сайте правительства."Разработка и реализация механизмов проверки абонентских номеров, используемых при аутентификации и авторизации пользователей в информационных системах государственных органов и организаций, оказывающих социально значимые цифровые услуги", — следует из плана по реализации концепции против киберпреступлений.Механизм позволит:За разработку отвечают Минцифры, Минфин, МВД, Минэкономразвития, Роскомнадзор и ФСБ. Ее следует завершить к четвертому кварталу 2026 года.

