В России начнут проверять номера телефонов, привязанных к "Госуслугам"
2025-08-24T11:45:00+03:00
2025-08-24T11:45:00+03:00
2025-08-24T12:23:00+03:00
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В России разработают механизм проверки номеров, привязанных к "Госуслугам", говорится на сайте правительства."Разработка и реализация механизмов проверки абонентских номеров, используемых при аутентификации и авторизации пользователей в информационных системах государственных органов и организаций, оказывающих социально значимые цифровые услуги", — следует из плана по реализации концепции против киберпреступлений.Механизм позволит:За разработку отвечают Минцифры, Минфин, МВД, Минэкономразвития, Роскомнадзор и ФСБ. Ее следует завершить к четвертому кварталу 2026 года.
