11:45 24.08.2025 (обновлено: 12:23 24.08.2025)
https://ria.ru/20250824/gosuslugi-2037260150.html
В России начнут проверять номера телефонов, привязанных к "Госуслугам"
2025-08-24T11:45:00+03:00
2025-08-24T12:23:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603680070_0:133:2000:1258_1920x0_80_0_0_2d3b98e553c8609c9202050dbe5faba0.jpg
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В России разработают механизм проверки номеров, привязанных к "Госуслугам", говорится на сайте правительства."Разработка и реализация механизмов проверки абонентских номеров, используемых при аутентификации и авторизации пользователей в информационных системах государственных органов и организаций, оказывающих социально значимые цифровые услуги", — следует из плана по реализации концепции против киберпреступлений.Механизм позволит:За разработку отвечают Минцифры, Минфин, МВД, Минэкономразвития, Роскомнадзор и ФСБ. Ее следует завершить к четвертому кварталу 2026 года.
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
© РИА НовостиСайт "Госуслуги"
Сайт Госуслуги - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости
Сайт "Госуслуги". Архивное фото
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В России разработают механизм проверки номеров, привязанных к "Госуслугам", говорится на сайте правительства.
"Разработка и реализация механизмов проверки абонентских номеров, используемых при аутентификации и авторизации пользователей в информационных системах государственных органов и организаций, оказывающих социально значимые цифровые услуги", — следует из плана по реализации концепции против киберпреступлений.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Госдума ввела штрафы за передачу абонентского номера и данных
17 июля, 13:54
Механизм позволит:
  • проверять принадлежность номера пользователю;
  • откреплять его от учетных записей при расторжении договоров об оказании услуг связи.
За разработку отвечают Минцифры, Минфин, МВД, Минэкономразвития, Роскомнадзор и ФСБ. Ее следует завершить к четвертому кварталу 2026 года.
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Код от "Госуслуг" больше не приходит во время звонка, предупредили в ГД
18 июня, 02:47
 
