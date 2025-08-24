https://ria.ru/20250824/gosduma-2037280533.html

В Госдуме назвали атаку ВСУ на Курскую АЭС вероломством

В Госдуме назвали атаку ВСУ на Курскую АЭС вероломством

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал вероломством атаку ВСУ на Курскую АЭС. Ранее пресс-служба Курской АЭС сообщила, что в ночь на воскресенье ПВО сбила украинский беспилотник возле Курской АЭС. При падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор. Станция сообщила, что локальное возгорание потушено, в результате чего третий блок был разгружен на 50%, пострадавших нет. "Уверен, что вероломная ночная атака киевского режима с помощью беспилотников на Курскую АЭС осуществлялась по непосредственной команде безответственного (Владимира - ред.) Зеленского и контролем курирующих его западных спецслужб, что является не чем иным, как ядерным международным терроризмом", - сказал Шеремет. По его словам, подобными атаками киевские власти провоцируют Россию от ответный удар, чтобы получить основания для срыва всех мирных инициатив, которые исходят от президента США Дональда Трампа.

