В Госдуме назвали атаку ВСУ на Курскую АЭС вероломством - РИА Новости, 24.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
14:15 24.08.2025
В Госдуме назвали атаку ВСУ на Курскую АЭС вероломством
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал вероломством атаку ВСУ на Курскую АЭС. РИА Новости, 24.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал вероломством атаку ВСУ на Курскую АЭС. Ранее пресс-служба Курской АЭС сообщила, что в ночь на воскресенье ПВО сбила украинский беспилотник возле Курской АЭС. При падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор. Станция сообщила, что локальное возгорание потушено, в результате чего третий блок был разгружен на 50%, пострадавших нет. "Уверен, что вероломная ночная атака киевского режима с помощью беспилотников на Курскую АЭС осуществлялась по непосредственной команде безответственного (Владимира - ред.) Зеленского и контролем курирующих его западных спецслужб, что является не чем иным, как ядерным международным терроризмом", - сказал Шеремет. По его словам, подобными атаками киевские власти провоцируют Россию от ответный удар, чтобы получить основания для срыва всех мирных инициатив, которые исходят от президента США Дональда Трампа.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал вероломством атаку ВСУ на Курскую АЭС.
Ранее пресс-служба Курской АЭС сообщила, что в ночь на воскресенье ПВО сбила украинский беспилотник возле Курской АЭС. При падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор. Станция сообщила, что локальное возгорание потушено, в результате чего третий блок был разгружен на 50%, пострадавших нет.
"Уверен, что вероломная ночная атака киевского режима с помощью беспилотников на Курскую АЭС осуществлялась по непосредственной команде безответственного (Владимира - ред.) Зеленского и контролем курирующих его западных спецслужб, что является не чем иным, как ядерным международным терроризмом", - сказал Шеремет.
По его словам, подобными атаками киевские власти провоцируют Россию от ответный удар, чтобы получить основания для срыва всех мирных инициатив, которые исходят от президента США Дональда Трампа.
