https://ria.ru/20250824/gazirovka-2037234324.html
В Роспотребнадзоре рассказали о риске потребления сладкой газировки
В Роспотребнадзоре рассказали о риске потребления сладкой газировки - РИА Новости, 24.08.2025
В Роспотребнадзоре рассказали о риске потребления сладкой газировки
Потребление сладких газированных напитков увеличивает риск ожирения, сахарного диабета второго типа и метаболических нарушений, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T03:15:00+03:00
2025-08-24T03:15:00+03:00
2025-08-24T03:15:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830192116_0:217:3076:1947_1920x0_80_0_0_6cfe238a8db1633fc9120fdd3ff3731a.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Потребление сладких газированных напитков увеличивает риск ожирения, сахарного диабета второго типа и метаболических нарушений, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора в День жажды. "Роспотребнадзор информирует, что избыточное потребление сладких газированных напитков повышает риск ожирения, сахарного диабета 2 типа и метаболических нарушений. Особенно уязвимы дети и подростки, у которых формируются пищевые привычки. Сокращение потребления сахара – важный шаг к улучшению самочувствия и снижению рисков хронических заболеваний", - рассказали в ведомстве. Там отметили, что чистая вода остается лучшим выбором для утоления жажды. Она не содержит калорий и добавок, оптимальна для ежедневной регидратации. Рекомендованный объём зависит от возраста, активности и климата, но в обычных условиях взрослому человеку удобно ориентироваться на регулярные небольшие порции в течение дня. "Питьевую воду можно разнообразить температурой: холодная бодрит, тёплая хорошо утоляет жажду в прохладную погоду и благоприятно влияет на пищеварение", - отметили в пресс-службе. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что вода с добавлением фруктов, огурца, лимона или листьев мяты – это простой способ придать воде вкус без лишних калорий. "Для приготовления нарежьте фрукты тонкими ломтиками или разомните ягоды, залейте водой и дайте настояться в холодильнике 1-3 часа", - рассказали в ведомстве. Там уточнили, что травяные и фруктовые чаи предлагают большое разнообразие вкусов и могут употребляться как тёплыми, так и охлаждёнными. Ромашка, мята, гибискус, каркаде и ягодные смеси дают разные ароматы и вкусы. В Роспотребнадзоре рекомендовали при заваривании соблюдать рекомендованное время и температуру воды для каждого вида, а также избегать добавления сахара или ограничивать его до минимальной дозы. "Домашние компоты и морсы из свежих или сушёных ягод и фруктов можно подсластить небольшим количеством мёда или совсем отказаться от него, если ягоды достаточно сладкие. Приготовленные в домашних условиях напитки лучше разливать по бутылкам и хранить в холодильнике не более 2-3 суток", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250704/shkoly-2027253055.html
https://ria.ru/20250820/vrach-2036417721.html
https://ria.ru/20250805/vrach-2033378184.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830192116_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_6b1cee60db8f9e4f79d2ccd4e207023d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Роспотребнадзоре рассказали о риске потребления сладкой газировки
В Роспотребнадзоре назвали сладкие газировки причиной риска развития диабета
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Потребление сладких газированных напитков увеличивает риск ожирения, сахарного диабета второго типа и метаболических нарушений, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора в День жажды.
"Роспотребнадзор
информирует, что избыточное потребление сладких газированных напитков повышает риск ожирения, сахарного диабета 2 типа и метаболических нарушений. Особенно уязвимы дети и подростки, у которых формируются пищевые привычки. Сокращение потребления сахара – важный шаг к улучшению самочувствия и снижению рисков хронических заболеваний", - рассказали в ведомстве.
Там отметили, что чистая вода остается лучшим выбором для утоления жажды. Она не содержит калорий и добавок, оптимальна для ежедневной регидратации. Рекомендованный объём зависит от возраста, активности и климата, но в обычных условиях взрослому человеку удобно ориентироваться на регулярные небольшие порции в течение дня.
"Питьевую воду можно разнообразить температурой: холодная бодрит, тёплая хорошо утоляет жажду в прохладную погоду и благоприятно влияет на пищеварение", - отметили в пресс-службе.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что вода с добавлением фруктов, огурца, лимона или листьев мяты – это простой способ придать воде вкус без лишних калорий.
"Для приготовления нарежьте фрукты тонкими ломтиками или разомните ягоды, залейте водой и дайте настояться в холодильнике 1-3 часа", - рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что травяные и фруктовые чаи предлагают большое разнообразие вкусов и могут употребляться как тёплыми, так и охлаждёнными. Ромашка, мята, гибискус, каркаде и ягодные смеси дают разные ароматы и вкусы.
В Роспотребнадзоре рекомендовали при заваривании соблюдать рекомендованное время и температуру воды для каждого вида, а также избегать добавления сахара или ограничивать его до минимальной дозы.
"Домашние компоты и морсы из свежих или сушёных ягод и фруктов можно подсластить небольшим количеством мёда или совсем отказаться от него, если ягоды достаточно сладкие. Приготовленные в домашних условиях напитки лучше разливать по бутылкам и хранить в холодильнике не более 2-3 суток", - отметили в пресс-службе.