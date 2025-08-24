https://ria.ru/20250824/evdokimov-2037336635.html

В Минске простились с певцом Евдокимовым

В Минске простились с певцом Евдокимовым - РИА Новости, 24.08.2025

Церемония прощания с эстрадным певцом, народным артистом Белорусской ССР, заслуженным артистом РФ Ярославом Евдокимовым прошла в Минске, сообщил белорусский... РИА Новости, 24.08.2025

МИНСК, 24 авг - РИА Новости. Церемония прощания с эстрадным певцом, народным артистом Белорусской ССР, заслуженным артистом РФ Ярославом Евдокимовым прошла в Минске, сообщил белорусский сайт Onliner. Евдокимов скончался 22 августа на 79-м году жизни после продолжительной болезни. "Прощание состоялось в воскресенье в ритуальном зале на улице Ольшевского. "Ярослава Евдокимова похоронили в почетном секторе кладбища "Лесное", — сообщил сайт. По его сообщению, артиста проводили в последний путь под песню "Фантазёр" (самый известный шлягер из репертуара артиста). Евдокимов родился в 1946 году в Ровно (Украинская ССР). Он стал солистом-вокалистом Минской филармонии в 1975 году, а затем поступил в Минское музыкальное училище имени Михаила Глинки. С 1980-х годов стал появляться на советской телевизионной эстраде со специально написанным для него циклом песен "Память". Евдокимов исполнял в разное время такие известные песни, как "Фантазер", "Майский вальс", "Зачарованная моя" и другие. Евдокимов в течении своей жизни был удостоен званий народный артист Белорусской ССР, заслуженный артист Российской Федерации.

