В Минске простились с певцом Евдокимовым
В Минске прошла церемония прощания с эстрадным певцом Евдокимовым
CC BY-SA 3.0 / Schekinov Alexey Victorovich / Ярослав Евдокимов в ЦКиОМ СеверодвинскаПевец Ярослав Евдокимов
Певец Ярослав Евдокимов. Архивное фото
МИНСК, 24 авг - РИА Новости. Церемония прощания с эстрадным певцом, народным артистом Белорусской ССР, заслуженным артистом РФ Ярославом Евдокимовым прошла в Минске, сообщил белорусский сайт Onliner.
Евдокимов скончался 22 августа на 79-м году жизни после продолжительной болезни.
"Прощание состоялось в воскресенье в ритуальном зале на улице Ольшевского. "Ярослава Евдокимова похоронили в почетном секторе кладбища "Лесное", — сообщил сайт.
По его сообщению, артиста проводили в последний путь под песню "Фантазёр" (самый известный шлягер из репертуара артиста).
Евдокимов родился в 1946 году в Ровно (Украинская ССР). Он стал солистом-вокалистом Минской филармонии в 1975 году, а затем поступил в Минское музыкальное училище имени Михаила Глинки. С 1980-х годов стал появляться на советской телевизионной эстраде со специально написанным для него циклом песен "Память". Евдокимов исполнял в разное время такие известные песни, как "Фантазер", "Майский вальс", "Зачарованная моя" и другие.
Евдокимов в течении своей жизни был удостоен званий народный артист Белорусской ССР, заслуженный артист Российской Федерации.
