Ефимов: в Москве по КРТ благоустроят 1,7 тысячи гектаров территорий

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. В Москве благодаря программе КРТ благоустроят почти 1,7 тысячи гектаров территорий города, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он отметил, что КРТ решает несколько задачи, среди них – формирование в разных городских районах новых благоустроенных пространств."Более чем из 4,2 тысячи гектаров территорий, отведенных под реализацию 336 проектов, благоустроят почти 1,7 тысячи гектаров – это свыше 40 процентов всех площадей. Будут приведены в порядок около 210 гектаров парков, аллей и других зеленых зон. Там появятся променады, смонтируют современное уличное освещение, установят малые архитектурные формы", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что также на благоустроенных территориях появятся спортивные и детские площадки, парковки.На благоустройство территорий будут направлены девять проектов, расположенных в шести административных округах города - Восточном, Западном, Северном, Северо-Восточном, Центральном и Южном. Также эти проекты реализуют в районах Сокольники, Фили-Давыдково, Дорогомилово, Дмитровский, Лианозово, Алексеевский, Замоскворечье, Якиманка, Пресненский и Нагатино-Садовники.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о реорганизации двух участков, расположенных в районе Филевский Парк, в рамках программы КРТ.

2025

