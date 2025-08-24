https://ria.ru/20250824/efimov-2037048682.html
Ефимов: в Москве по КРТ благоустроят 1,7 тысячи гектаров территорий
Ефимов: в Москве по КРТ благоустроят 1,7 тысячи гектаров территорий - РИА Новости, 24.08.2025
Ефимов: в Москве по КРТ благоустроят 1,7 тысячи гектаров территорий
В Москве благодаря программе КРТ благоустроят почти 1,7 тысячи гектаров территорий города, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T12:12:00+03:00
2025-08-24T12:12:00+03:00
2025-08-24T12:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806682_0:97:3000:1785_1920x0_80_0_0_c763f64266ae16a8531cf40cc6fe0956.jpg
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. В Москве благодаря программе КРТ благоустроят почти 1,7 тысячи гектаров территорий города, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он отметил, что КРТ решает несколько задачи, среди них – формирование в разных городских районах новых благоустроенных пространств."Более чем из 4,2 тысячи гектаров территорий, отведенных под реализацию 336 проектов, благоустроят почти 1,7 тысячи гектаров – это свыше 40 процентов всех площадей. Будут приведены в порядок около 210 гектаров парков, аллей и других зеленых зон. Там появятся променады, смонтируют современное уличное освещение, установят малые архитектурные формы", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что также на благоустроенных территориях появятся спортивные и детские площадки, парковки.На благоустройство территорий будут направлены девять проектов, расположенных в шести административных округах города - Восточном, Западном, Северном, Северо-Восточном, Центральном и Южном. Также эти проекты реализуют в районах Сокольники, Фили-Давыдково, Дорогомилово, Дмитровский, Лианозово, Алексеевский, Замоскворечье, Якиманка, Пресненский и Нагатино-Садовники.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о реорганизации двух участков, расположенных в районе Филевский Парк, в рамках программы КРТ.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806682_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_13e61be69634079c9b5fabaaaa436d9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве по КРТ благоустроят 1,7 тысячи гектаров территорий
Ефимов: в Москве в рамках КРТ благоустроят 1,7 тысячи гектаров территорий
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. В Москве благодаря программе КРТ благоустроят почти 1,7 тысячи гектаров территорий города, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что КРТ решает несколько задачи, среди них – формирование в разных городских районах новых благоустроенных пространств.
"Более чем из 4,2 тысячи гектаров территорий, отведенных под реализацию 336 проектов, благоустроят почти 1,7 тысячи гектаров – это свыше 40 процентов всех площадей. Будут приведены в порядок около 210 гектаров парков, аллей и других зеленых зон. Там появятся променады, смонтируют современное уличное освещение, установят малые архитектурные формы", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что также на благоустроенных территориях появятся спортивные и детские площадки, парковки.
На благоустройство территорий будут направлены девять проектов, расположенных в шести административных округах города - Восточном, Западном, Северном, Северо-Восточном, Центральном и Южном. Также эти проекты реализуют в районах Сокольники, Фили-Давыдково, Дорогомилово, Дмитровский, Лианозово, Алексеевский, Замоскворечье, Якиманка, Пресненский и Нагатино-Садовники.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о реорганизации двух участков, расположенных в районе Филевский Парк, в рамках программы КРТ.