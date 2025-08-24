https://ria.ru/20250824/edler-2037280867.html
Умер актер из сериала "Клан Сопрано"
Умер актер из сериала "Клан Сопрано" - РИА Новости, 24.08.2025
Умер актер из сериала "Клан Сопрано"
Американский актёр Джерри Эдлер, известный по роли в сериале "Клан Сопрано", скончался в возрасте 96 лет, сообщает журнал Deadline. РИА Новости, 24.08.2025
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Американский актёр Джерри Эдлер, известный по роли в сериале "Клан Сопрано", скончался в возрасте 96 лет, сообщает журнал Deadline. "Джерри Эдлер, актёр-ветеран, снимавшийся в сериалах "Клан Сопрано", "Хорошая жена" и "Спаси меня", а также работавший режиссёром... на Бродвее, умер в возрасте 96 лет", - говорится в сообщении. Эдлер известен ролью Хэша Рабкина в сериале "Клан Сопрано".
