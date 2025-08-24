Рейтинг@Mail.ru
В ДТП на Фрунзенской набережной в Москве пострадали четыре человека - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:19 24.08.2025
https://ria.ru/20250824/dtp-2037333383.html
В ДТП на Фрунзенской набережной в Москве пострадали четыре человека
В ДТП на Фрунзенской набережной в Москве пострадали четыре человека - РИА Новости, 24.08.2025
В ДТП на Фрунзенской набережной в Москве пострадали четыре человека
Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в ДТП с двумя легковушками на Фрунзенской набережной в Москве, все госпитализированы, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T21:19:00+03:00
2025-08-24T21:19:00+03:00
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151201/60/1512016059_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_78f1141aca5ac43c683659d993636997.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в ДТП с двумя легковушками на Фрунзенской набережной в Москве, все госпитализированы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Произошло ДТП из двух легковых автомобилей, где один перевернулся, по адресу Фрунзенская набережная, дом 26. Пострадали четыре человека, двое из них дети", - говорится в сообщении. В столичной прокуратуре уточнили, что автомобиль BMW не справился с управлением и совершил столкновение с Merсеdes, который от удара перевернулся.
https://ria.ru/20250419/dtp-2012294519.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151201/60/1512016059_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_00ead6262648ffd1aba0593a866911e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В ДТП на Фрунзенской набережной в Москве пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в ДТП с двумя легковушками в Москве, двое из них дети

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции и скорой медицинской помощи
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в ДТП с двумя легковушками на Фрунзенской набережной в Москве, все госпитализированы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Произошло ДТП из двух легковых автомобилей, где один перевернулся, по адресу Фрунзенская набережная, дом 26. Пострадали четыре человека, двое из них дети", - говорится в сообщении.
В столичной прокуратуре уточнили, что автомобиль BMW не справился с управлением и совершил столкновение с Merсеdes, который от удара перевернулся.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
На юге Москвы перевернулся автомобиль
19 апреля, 17:59
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала