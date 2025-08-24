https://ria.ru/20250824/dtp-2037333383.html
В ДТП на Фрунзенской набережной в Москве пострадали четыре человека
В ДТП на Фрунзенской набережной в Москве пострадали четыре человека - РИА Новости, 24.08.2025
В ДТП на Фрунзенской набережной в Москве пострадали четыре человека
Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в ДТП с двумя легковушками на Фрунзенской набережной в Москве, все госпитализированы, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T21:19:00+03:00
2025-08-24T21:19:00+03:00
2025-08-24T21:19:00+03:00
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151201/60/1512016059_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_78f1141aca5ac43c683659d993636997.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в ДТП с двумя легковушками на Фрунзенской набережной в Москве, все госпитализированы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Произошло ДТП из двух легковых автомобилей, где один перевернулся, по адресу Фрунзенская набережная, дом 26. Пострадали четыре человека, двое из них дети", - говорится в сообщении. В столичной прокуратуре уточнили, что автомобиль BMW не справился с управлением и совершил столкновение с Merсеdes, который от удара перевернулся.
https://ria.ru/20250419/dtp-2012294519.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151201/60/1512016059_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_00ead6262648ffd1aba0593a866911e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В ДТП на Фрунзенской набережной в Москве пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали в ДТП с двумя легковушками в Москве, двое из них дети