https://ria.ru/20250824/dtp-2037333383.html

В ДТП на Фрунзенской набережной в Москве пострадали четыре человека

В ДТП на Фрунзенской набережной в Москве пострадали четыре человека - РИА Новости, 24.08.2025

В ДТП на Фрунзенской набережной в Москве пострадали четыре человека

Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в ДТП с двумя легковушками на Фрунзенской набережной в Москве, все госпитализированы, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T21:19:00+03:00

2025-08-24T21:19:00+03:00

2025-08-24T21:19:00+03:00

происшествия

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151201/60/1512016059_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_78f1141aca5ac43c683659d993636997.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в ДТП с двумя легковушками на Фрунзенской набережной в Москве, все госпитализированы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Произошло ДТП из двух легковых автомобилей, где один перевернулся, по адресу Фрунзенская набережная, дом 26. Пострадали четыре человека, двое из них дети", - говорится в сообщении. В столичной прокуратуре уточнили, что автомобиль BMW не справился с управлением и совершил столкновение с Merсеdes, который от удара перевернулся.

https://ria.ru/20250419/dtp-2012294519.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия