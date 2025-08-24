https://ria.ru/20250824/drony-2037340761.html
Над российскими регионами сбили семь беспилотников ВСУ
Над российскими регионами сбили семь беспилотников ВСУ
Семь украинских беспилотников уничтожены вечером в воскресенье над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T23:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
республика крым
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Семь украинских беспилотников уничтожены вечером в воскресенье над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. "Двадцать четвертого августа текущего года в период с 20.00 мск до 23.00 мск мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по два БПЛА - над территориями Республики Крым, Калужской и Брянской областей и один БПЛА - над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.
республика крым
брянская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Республика Крым, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
