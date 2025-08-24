https://ria.ru/20250824/drony-2037340761.html

Над российскими регионами сбили семь беспилотников ВСУ

Над российскими регионами сбили семь беспилотников ВСУ - РИА Новости, 24.08.2025

Над российскими регионами сбили семь беспилотников ВСУ

Семь украинских беспилотников уничтожены вечером в воскресенье над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T23:37:00+03:00

2025-08-24T23:37:00+03:00

2025-08-24T23:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

республика крым

брянская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Семь украинских беспилотников уничтожены вечером в воскресенье над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. "Двадцать четвертого августа текущего года в период с 20.00 мск до 23.00 мск мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по два БПЛА - над территориями Республики Крым, Калужской и Брянской областей и один БПЛА - над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250824/bpla-2037241563.html

республика крым

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, республика крым, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)