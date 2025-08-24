https://ria.ru/20250824/drony-2037319507.html

ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ в ДНР

Операторы БПЛА Южной группировки войск ликвидировали группу пехоты ВСУ в районе Звановки в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.08.2025

ДОНЕЦК, 24 авг — РИА Новости. Операторы БПЛА Южной группировки войск ликвидировали группу пехоты ВСУ в районе Звановки в ДНР, сообщили в Минобороны. "В районе населенного пункта Звановка в ходе ведения воздушного контроля прифронтовой территории операторами БПЛА Южной группировки войск была обнаружена и уничтожена группа пехоты противника, движущаяся к передовым позициям с целью ротации", — говорится в сообщении.Боевиков ликвидировали с помощью ударного БПЛА.В ведомстве отметили, что спустя несколько часов украинские военные предприняли еще одну попытку ротации, но вторую группу противника также обнаружили и поразили операторы дронов. В результате российские бойцы сорвали ротацию ВСУ, а противнику пришлось отступить, понеся потери.

донецкая народная республика

