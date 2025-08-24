https://ria.ru/20250824/drony-2037319507.html
ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ в ДНР
ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ в ДНР - РИА Новости, 24.08.2025
ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ в ДНР
Операторы БПЛА Южной группировки войск ликвидировали группу пехоты ВСУ в районе Звановки в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T18:04:00+03:00
2025-08-24T18:04:00+03:00
2025-08-24T19:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037321948_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b0ee08418b3ac9f49260340dce1fff42.jpg
ДОНЕЦК, 24 авг — РИА Новости. Операторы БПЛА Южной группировки войск ликвидировали группу пехоты ВСУ в районе Звановки в ДНР, сообщили в Минобороны. "В районе населенного пункта Звановка в ходе ведения воздушного контроля прифронтовой территории операторами БПЛА Южной группировки войск была обнаружена и уничтожена группа пехоты противника, движущаяся к передовым позициям с целью ротации", — говорится в сообщении.Боевиков ликвидировали с помощью ударного БПЛА.В ведомстве отметили, что спустя несколько часов украинские военные предприняли еще одну попытку ротации, но вторую группу противника также обнаружили и поразили операторы дронов. В результате российские бойцы сорвали ротацию ВСУ, а противнику пришлось отступить, понеся потери.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250626/minoborony-2025545932.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037321948_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ec1b6fd8a22c4d17383c3bd1f2980a68.jpg
Ликвидация группы пехоты ВСУ в районе Звановки в ДНР
🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-08-24T18:04
true
PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ в ДНР
Минобороны: операторы БПЛА уничтожили группу пехоты ВСУ в районе Звановки в ДНР