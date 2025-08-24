Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:04 24.08.2025 (обновлено: 19:56 24.08.2025)
ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ в ДНР
ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ в ДНР
ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ в ДНР
Операторы БПЛА Южной группировки войск ликвидировали группу пехоты ВСУ в районе Звановки в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.08.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 24 авг — РИА Новости. Операторы БПЛА Южной группировки войск ликвидировали группу пехоты ВСУ в районе Звановки в ДНР, сообщили в Минобороны. &quot;В районе населенного пункта Звановка в ходе ведения воздушного контроля прифронтовой территории операторами БПЛА Южной группировки войск была обнаружена и уничтожена группа пехоты противника, движущаяся к передовым позициям с целью ротации&quot;, — говорится в сообщении.Боевиков ликвидировали с помощью ударного БПЛА.В ведомстве отметили, что спустя несколько часов украинские военные предприняли еще одну попытку ротации, но вторую группу противника также обнаружили и поразили операторы дронов. В результате российские бойцы сорвали ротацию ВСУ, а противнику пришлось отступить, понеся потери.
донецкая народная республика
Новости
Ликвидация группы пехоты ВСУ в районе Звановки в ДНР
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ в ДНР

Минобороны: операторы БПЛА уничтожили группу пехоты ВСУ в районе Звановки в ДНР

ДОНЕЦК, 24 авг — РИА Новости. Операторы БПЛА Южной группировки войск ликвидировали группу пехоты ВСУ в районе Звановки в ДНР, сообщили в Минобороны.
"В районе населенного пункта Звановка в ходе ведения воздушного контроля прифронтовой территории операторами БПЛА Южной группировки войск была обнаружена и уничтожена группа пехоты противника, движущаяся к передовым позициям с целью ротации", — говорится в сообщении.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Боевиков ликвидировали с помощью ударного БПЛА.
В ведомстве отметили, что спустя несколько часов украинские военные предприняли еще одну попытку ротации, но вторую группу противника также обнаружили и поразили операторы дронов.
В результате российские бойцы сорвали ротацию ВСУ, а противнику пришлось отступить, понеся потери.
Работа FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России Рубикон в зоне СВО. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Минобороны показало, как украинский солдат пытался сбить российский дрон
26 июня, 13:25
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
