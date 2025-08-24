https://ria.ru/20250824/drony-2037239680.html

В результате атаки БПЛА ВСУ на Брянск получил повреждения дом

В результате атаки БПЛА ВСУ на Брянск получил повреждения дом - РИА Новости, 24.08.2025

В результате атаки БПЛА ВСУ на Брянск получил повреждения дом

ВСУ с помощью БПЛА атаковали Советский район Брянска, пострадавших нет, в многоквартирном доме повреждены фасад и остекление квартир, сообщил губернатор... РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T06:52:00+03:00

2025-08-24T06:52:00+03:00

2025-08-24T06:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

брянск

александр богомаз

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_238c9bda0d82300072e901acb60c8bea.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. ВСУ с помощью БПЛА атаковали Советский район Брянска, пострадавших нет, в многоквартирном доме повреждены фасад и остекление квартир, сообщил губернатор Александр Богомаз."Очередная варварская атака ВСУ на город Брянск. Укронацисты с помощью БПЛА атаковали Советский район города Брянска. Пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.Богомаз отметил, что, по предварительной информации, в многоквартирном доме повреждены фасад и остекление в нескольких квартирах."На месте работают оперативные и экстренные службы. После завершения работы спецслужб будет работать комиссия по оценке ущерба", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, брянск, александр богомаз, вооруженные силы украины