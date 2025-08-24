https://ria.ru/20250824/drony-2037239680.html
В результате атаки БПЛА ВСУ на Брянск получил повреждения дом
В результате атаки БПЛА ВСУ на Брянск получил повреждения дом - РИА Новости, 24.08.2025
В результате атаки БПЛА ВСУ на Брянск получил повреждения дом
ВСУ с помощью БПЛА атаковали Советский район Брянска, пострадавших нет, в многоквартирном доме повреждены фасад и остекление квартир, сообщил губернатор... РИА Новости, 24.08.2025
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. ВСУ с помощью БПЛА атаковали Советский район Брянска, пострадавших нет, в многоквартирном доме повреждены фасад и остекление квартир, сообщил губернатор Александр Богомаз."Очередная варварская атака ВСУ на город Брянск. Укронацисты с помощью БПЛА атаковали Советский район города Брянска. Пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.Богомаз отметил, что, по предварительной информации, в многоквартирном доме повреждены фасад и остекление в нескольких квартирах."На месте работают оперативные и экстренные службы. После завершения работы спецслужб будет работать комиссия по оценке ущерба", - добавил губернатор.
