Командир уничтоженной в Брянской области ДРГ прописан на улице Советской - РИА Новости, 24.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
09:06 24.08.2025
Командир уничтоженной в Брянской области ДРГ прописан на улице Советской
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Командир уничтоженной в Брянской области диверсионно-разведывательной группы вооруженных сил Украины Александр Жук прописан в многоквартирном доме на улице Советской в селе Переспа Волынской области, выяснило РИА Новости. ФСБ РФ ранее сообщила, что в Брянской области выявлена и совместно с Федеральной службой войск национальной гвардии и МВД России пресечена деятельность ДРГ, состоящей из кадровых сотрудников службы специальных операций, курируемой главным управлением разведки минобороны Украины. Трое украинских диверсантов были ликвидированы, еще трое задержаны. ФСБ показала кадры их задержания, где бойцы называют свои имена. По данным РИА Новости, отец командира группы диверсантов прописан по тому же адресу, что и он: на улице Советской (на украинском - Радяньска). На видео от ФСБ РФ показано, что украинские боевики имели при себе боевое оружие, большое количество гранат и патронов натовского образца, также украинские диверсанты, планировавшие совершить теракты на территории РФ, имели в своем арсенале взрывчатое вещество. Задержанные дали признательные показания о причастности ДРГ к подрывам в сентябре 2024 года железнодорожного полотна в Новооскольском районе Белгородской области и подготовке к другим терактам на территории страны.
Задержание украинских диверсантов в Брянской области
Кадры задержания украинских диверсантов в Брянской области, планировавших совершать теракты на объектах транспорта, публикует ФСБ.
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Командир уничтоженной в Брянской области диверсионно-разведывательной группы вооруженных сил Украины Александр Жук прописан в многоквартирном доме на улице Советской в селе Переспа Волынской области, выяснило РИА Новости.
ФСБ РФ ранее сообщила, что в Брянской области выявлена и совместно с Федеральной службой войск национальной гвардии и МВД России пресечена деятельность ДРГ, состоящей из кадровых сотрудников службы специальных операций, курируемой главным управлением разведки минобороны Украины. Трое украинских диверсантов были ликвидированы, еще трое задержаны. ФСБ показала кадры их задержания, где бойцы называют свои имена.
По данным РИА Новости, отец командира группы диверсантов прописан по тому же адресу, что и он: на улице Советской (на украинском - Радяньска).
На видео от ФСБ РФ показано, что украинские боевики имели при себе боевое оружие, большое количество гранат и патронов натовского образца, также украинские диверсанты, планировавшие совершить теракты на территории РФ, имели в своем арсенале взрывчатое вещество.
Задержанные дали признательные показания о причастности ДРГ к подрывам в сентябре 2024 года железнодорожного полотна в Новооскольском районе Белгородской области и подготовке к другим терактам на территории страны.
