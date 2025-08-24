https://ria.ru/20250824/delo-2037260499.html

В деле хабаровского экс-министра Бойченко фигурируют бывшие советники

24.08.2025

В деле хабаровского экс-министра Бойченко фигурируют бывшие советники

В деле о растрате, по которому арестован бывший министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко, фигурируют бывшие советники и иные лица, указано в... РИА Новости, 24.08.2025

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. В деле о растрате, по которому арестован бывший министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко, фигурируют бывшие советники и иные лица, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, уголовное дело было возбуждено 13 апреля 2023 года в отношении бывших советников министра здравоохранения Курносовой и Коровиной, заместителя директора КГБУ "ДВЦЛО и "КДМО" Лукьянова и иных лиц по статье о крупном мошенничестве, а также главного врача КГБУЗ "Николаевская больница ЦРБ" Кодаковой по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. В одно производство также соединены дела, возбужденные в период с 19 апреля 2023 года по 22 мая 2024 года по статьям о покушении на мошенничество, о даче взятки, её получении и посредничестве, а также злоупотреблении полномочиями и легализации имущества, а 19 августа 2025 года было присоединено дело о растрате, возбужденное на группу лиц. Уточняется, что статья 160 УК РФ (присвоение или растрата) также инкриминируется бывшим советникам Коровиной и Курносовой. Басманный суд Москвы 22 августа арестовал Юрия Бойченко на 1 месяц 23 суток. Как сообщали в суде, адвокатам обвиняемого было отказано в избрании ему меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

