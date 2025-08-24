Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:13 24.08.2025
В Брянской области после атаки дронов загорелись жилой дом и машина
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
брянский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Жилой дом и машина загорелись после атаки дронов ВСУ на Брянскую область, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. "Киевский режим продолжает совершать варварские преступления. ВСУ с помощью БПЛА атаковали поселок Свень – Транспортная Брянского района. Пострадавших нет. Произошло возгорание жилого дома и гражданского автомобиля. Частично повреждены еще два жилых дома. В настоящее время возгорание ликвидировано", - говорится в сообщении. Губернатор отметил, что работают оперативные и экстренные службы. После завершения работы спецслужб будет работать комиссия по оценке ущерба.
брянская область
брянский район
происшествия, брянская область, брянский район, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Брянский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
Богомаз: при атаке дронов ВСУ на Брянскую область загорелись жилой дом и машина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Жилой дом и машина загорелись после атаки дронов ВСУ на Брянскую область, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
"Киевский режим продолжает совершать варварские преступления. ВСУ с помощью БПЛА атаковали поселок Свень – Транспортная Брянского района. Пострадавших нет. Произошло возгорание жилого дома и гражданского автомобиля. Частично повреждены еще два жилых дома. В настоящее время возгорание ликвидировано", - говорится в сообщении.
Губернатор отметил, что работают оперативные и экстренные службы. После завершения работы спецслужб будет работать комиссия по оценке ущерба.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
