В Брянской области после атаки дронов загорелись жилой дом и машина

В Брянской области после атаки дронов загорелись жилой дом и машина - РИА Новости, 24.08.2025

В Брянской области после атаки дронов загорелись жилой дом и машина

Жилой дом и машина загорелись после атаки дронов ВСУ на Брянскую область, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 24.08.2025

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Жилой дом и машина загорелись после атаки дронов ВСУ на Брянскую область, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. "Киевский режим продолжает совершать варварские преступления. ВСУ с помощью БПЛА атаковали поселок Свень – Транспортная Брянского района. Пострадавших нет. Произошло возгорание жилого дома и гражданского автомобиля. Частично повреждены еще два жилых дома. В настоящее время возгорание ликвидировано", - говорится в сообщении. Губернатор отметил, что работают оперативные и экстренные службы. После завершения работы спецслужб будет работать комиссия по оценке ущерба.

