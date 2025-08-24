https://ria.ru/20250824/bpla-2037243278.html
Беспилотники ВСУ атаковали промышленное предприятие в Сызрани
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали промышленное предприятие в Сызрани, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в Telegram-канале."Сегодня вражеские БПЛА атаковали промышленное предприятие в Сызрани. В городе было включено оповещение населения об угрозе атаки с использованием сирены и речевых объявлений через громкоговорители", — написал он.По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.Как рассказали в Минобороны, за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 95 дронов противника над Россией, в том числе в Самарской области.ВСУ ежедневно пытаются атаковать с помощью БПЛА гражданские объекты в российских регионах. Военные отражают удары противника.
