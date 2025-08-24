Рейтинг@Mail.ru
24.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:03 24.08.2025 (обновлено: 09:25 24.08.2025)
Беспилотники ВСУ атаковали промышленное предприятие в Сызрани
Беспилотники ВСУ атаковали промышленное предприятие в Сызрани
Дроны ВСУ атаковали промышленное предприятие в Сызрани, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в Telegram-канале. РИА Новости, 24.08.2025
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали промышленное предприятие в Сызрани, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в Telegram-канале."Сегодня вражеские БПЛА атаковали промышленное предприятие в Сызрани. В городе было включено оповещение населения об угрозе атаки с использованием сирены и речевых объявлений через громкоговорители", — написал он.По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.Как рассказали в Минобороны, за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 95 дронов противника над Россией, в том числе в Самарской области.ВСУ ежедневно пытаются атаковать с помощью БПЛА гражданские объекты в российских регионах. Военные отражают удары противника.
Осколки
Осколки - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Осколки. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали промышленное предприятие в Сызрани, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в Telegram-канале.
"Сегодня вражеские БПЛА атаковали промышленное предприятие в Сызрани. В городе было включено оповещение населения об угрозе атаки с использованием сирены и речевых объявлений через громкоговорители", — написал он.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Как рассказали в Минобороны, за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 95 дронов противника над Россией, в том числе в Самарской области.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать с помощью БПЛА гражданские объекты в российских регионах. Военные отражают удары противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
