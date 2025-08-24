Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью уничтожила украинский БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:07 24.08.2025
https://ria.ru/20250824/bespilotniki-2037240083.html
ПВО ночью уничтожила украинский БПЛА в Ростовской области
ПВО ночью уничтожила украинский БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 24.08.2025
ПВО ночью уничтожила украинский БПЛА в Ростовской области
ПВО уничтожила ночью БПЛА в Октябрьском сельском и Миллеровском районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T07:07:00+03:00
2025-08-24T07:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
миллеровский район
ростовская область
юрий слюсарь
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961298732_0:0:3031:1706_1920x0_80_0_0_3e99701f9a734140325b1b9c43504031.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. ПВО уничтожила ночью БПЛА в Октябрьском сельском и Миллеровском районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "Наши силы ПВО уничтожили ночью БПЛА в Октябрьском сельском и Миллеровском районе. Обошлось без последствий на земле. Никто из людей не пострадал", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
миллеровский район
ростовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961298732_140:0:2869:2047_1920x0_80_0_0_3341929dda444f095a475449c796eb01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
миллеровский район, ростовская область, юрий слюсарь , россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Миллеровский район, Ростовская область, Юрий Слюсарь , Россия, Безопасность
ПВО ночью уничтожила украинский БПЛА в Ростовской области

Слюсарь: ПВО ночью сбила БПЛА в Ростовской области, пострадавших нет

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10" ЦВО в зоне СВО
Боевая работа расчетов ЗРК Стрела -10 ЦВО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10" ЦВО в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. ПВО уничтожила ночью БПЛА в Октябрьском сельском и Миллеровском районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
"Наши силы ПВО уничтожили ночью БПЛА в Октябрьском сельском и Миллеровском районе. Обошлось без последствий на земле. Никто из людей не пострадал", - написал он в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМиллеровский районРостовская областьЮрий СлюсарьРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала