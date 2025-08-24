https://ria.ru/20250824/bespilotniki-2037240083.html
ПВО ночью уничтожила украинский БПЛА в Ростовской области
ПВО ночью уничтожила украинский БПЛА в Ростовской области
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. ПВО уничтожила ночью БПЛА в Октябрьском сельском и Миллеровском районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "Наши силы ПВО уничтожили ночью БПЛА в Октябрьском сельском и Миллеровском районе. Обошлось без последствий на земле. Никто из людей не пострадал", - написал он в Telegram-канале.
