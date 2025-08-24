https://ria.ru/20250824/bespilotniki-2037239832.html
БПЛА ВСУ атаковали промышленное предприятие в Сызрани
БПЛА ВСУ атаковали промышленное предприятие в Сызрани
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. БПЛА атаковали промышленное предприятие в Сызрани, предварительно, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в Telegram-канале."Уважаемые жители Самарской области! Сегодня вражеские БПЛА атаковали промышленное предприятие в Сызрани. В городе было включено оповещение населения об угрозе атаки с использованием сирены и речевых объявлений через громкоговорители", — написал он.По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.Глава региона отметил, что на территории Самарской области действует режим "Ковер", воздушное пространство временно закрыто.
