БПЛА ВСУ атаковали промышленное предприятие в Сызрани

БПЛА ВСУ атаковали промышленное предприятие в Сызрани - РИА Новости, 24.08.2025

БПЛА ВСУ атаковали промышленное предприятие в Сызрани

БПЛА атаковали промышленное предприятие в Сызрани, предварительно, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев

2025-08-24

2025-08-24T07:03:00+03:00

2025-08-24T07:45:00+03:00

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. БПЛА атаковали промышленное предприятие в Сызрани, предварительно, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в Telegram-канале."Уважаемые жители Самарской области! Сегодня вражеские БПЛА атаковали промышленное предприятие в Сызрани. В городе было включено оповещение населения об угрозе атаки с использованием сирены и речевых объявлений через громкоговорители", — написал он.По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.Глава региона отметил, что на территории Самарской области действует режим "Ковер", воздушное пространство временно закрыто.

