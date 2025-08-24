https://ria.ru/20250824/bespilotniki-2037238939.html

В Смоленской области сбили девять БПЛА ВСУ

В Смоленской области сбили девять БПЛА ВСУ - РИА Новости, 24.08.2025

В Смоленской области сбили девять БПЛА ВСУ

Девять украинских беспилотников сбили ночью в Смоленской области, пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 24.08.2025

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Девять украинских беспилотников сбили ночью в Смоленской области, пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены, сообщил губернатор Василий Анохин."Сегодня наша область в очередной раз подверглась атаке украинских БПЛА. В течение ночи силами ПВО и ВКС министерства обороны России уничтожено девять беспилотных летательных аппаратов над территорией Смоленской области", - написал он в Telegram-канале.Губернатор отметил, что пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены."На места падения обломков направлены оперативные службы", - добавил Анохин.

