В Смоленской области сбили девять БПЛА ВСУ - РИА Новости, 24.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
06:33 24.08.2025 (обновлено: 06:38 24.08.2025)
В Смоленской области сбили девять БПЛА ВСУ
В Смоленской области сбили девять БПЛА ВСУ
Девять украинских беспилотников сбили ночью в Смоленской области, пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 24.08.2025
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Девять украинских беспилотников сбили ночью в Смоленской области, пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены, сообщил губернатор Василий Анохин."Сегодня наша область в очередной раз подверглась атаке украинских БПЛА. В течение ночи силами ПВО и ВКС министерства обороны России уничтожено девять беспилотных летательных аппаратов над территорией Смоленской области", - написал он в Telegram-канале.Губернатор отметил, что пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены."На места падения обломков направлены оперативные службы", - добавил Анохин.
В Смоленской области сбили девять БПЛА ВСУ

На территории Смоленской области сбили 9 украинских беспилотников

Боевое дежурство расчетов ЗРК "Бук". Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Девять украинских беспилотников сбили ночью в Смоленской области, пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены, сообщил губернатор Василий Анохин.
"Сегодня наша область в очередной раз подверглась атаке украинских БПЛА. В течение ночи силами ПВО и ВКС министерства обороны России уничтожено девять беспилотных летательных аппаратов над территорией Смоленской области", - написал он в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены.
"На места падения обломков направлены оперативные службы", - добавил Анохин.
Заголовок открываемого материала