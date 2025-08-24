https://ria.ru/20250824/bespilotniki-2037229590.html

В Брянской области уничтожили 21 украинский беспилотник

24.08.2025

ПВО уничтожила 21 БПЛА в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. ПВО уничтожила 21 БПЛА в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. Ранне в Минобороны РФ сообщали, что дежурные средства российской ПВО за вечер субботы сбили 57 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе над Брянской областью. "Двадцать один беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен подразделениям ПВО министерства обороны РФ над территорией Брянской области", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Богомаз подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

2025

