В Брянской области уничтожили 21 украинский беспилотник
В Брянской области уничтожили 21 украинский беспилотник - РИА Новости, 24.08.2025
В Брянской области уничтожили 21 украинский беспилотник
ПВО уничтожила 21 БПЛА в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 24.08.2025
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. ПВО уничтожила 21 БПЛА в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. Ранне в Минобороны РФ сообщали, что дежурные средства российской ПВО за вечер субботы сбили 57 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе над Брянской областью. "Двадцать один беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен подразделениям ПВО министерства обороны РФ над территорией Брянской области", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Богомаз подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
