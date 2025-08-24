https://ria.ru/20250824/bespilotniki-2037228424.html
В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА
В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 24.08.2025
В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атака БПЛА объявлена на территории Самарской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 24.08.2025
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Опасность атака БПЛА объявлена на территории Самарской области, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА! Будьте бдительны!" - говорится в сообщении.
