В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА

В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атака БПЛА объявлена на территории Самарской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 24.08.2025

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Опасность атака БПЛА объявлена на территории Самарской области, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА! Будьте бдительны!" - говорится в сообщении.

