https://ria.ru/20250824/bespilotniki--2037237256.html
В Тверской области сбили два БПЛА ВСУ
В Тверской области сбили два БПЛА ВСУ - РИА Новости, 24.08.2025
В Тверской области сбили два БПЛА ВСУ
Два беспилотника сбиты в Тверской области, пострадавших и разрушений нет, сообщило правительство региона со ссылкой на губернатора Игоря Руденю. РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T05:49:00+03:00
2025-08-24T05:49:00+03:00
2025-08-24T05:57:00+03:00
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
игорь руденя
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025278963_0:28:3123:1785_1920x0_80_0_0_f4ac9bd228cb642ee9d94d36a66ca71d.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Два беспилотника сбиты в Тверской области, пострадавших и разрушений нет, сообщило правительство региона со ссылкой на губернатора Игоря Руденю."Губернатор Игорь Руденя сообщил: над территорией Тверской области силами ПВО министерства обороны сбито два БПЛА. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале властей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025278963_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_d5b78090396cf3202bcea9f9badcb53b.jpg
вооруженные силы украины, игорь руденя, происшествия
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Игорь Руденя, Происшествия
