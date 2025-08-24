https://ria.ru/20250824/bespilotnik-2037326100.html

Над Брянской областью сбили беспилотник

Дежурные средства российской ПВО сбили вечером в воскресенье украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T19:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

брянская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили вечером в воскресенье украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. "24 августа т.г. около 18.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

брянская область

2025

безопасность, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)