Украинский беспилотник атаковал дом в курском Рыльске, пострадала женщина

2025-08-24T15:23:00+03:00

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Украинский БПЛА нанес удар по частному дому в курском Рыльске, ранена мирная жительница, она доставлена в больницу, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Вражеский БПЛА ударил по частному дому в Рыльске. В результате атаки повреждён автомобиль, фасад дома, забор, выбиты окна. К сожалению, ранена женщина. У 54-летней пострадавшей травма бедра и грудной клетки. Она доставлена в Рыльскую ЦРБ. Наши врачи оказывают всю необходимую помощь", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что на месте происшествия работают все оперативные службы.

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

