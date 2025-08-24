https://ria.ru/20250824/bespilotnik-2037295174.html
Украинский беспилотник атаковал дом в курском Рыльске, пострадала женщина
Украинский беспилотник атаковал дом в курском Рыльске, пострадала женщина - РИА Новости, 24.08.2025
Украинский беспилотник атаковал дом в курском Рыльске, пострадала женщина
Украинский БПЛА нанес удар по частному дому в курском Рыльске, ранена мирная жительница, она доставлена в больницу, сообщил врио губернатора Курской области... РИА Новости, 24.08.2025
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Украинский БПЛА нанес удар по частному дому в курском Рыльске, ранена мирная жительница, она доставлена в больницу, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Вражеский БПЛА ударил по частному дому в Рыльске. В результате атаки повреждён автомобиль, фасад дома, забор, выбиты окна. К сожалению, ранена женщина. У 54-летней пострадавшей травма бедра и грудной клетки. Она доставлена в Рыльскую ЦРБ. Наши врачи оказывают всю необходимую помощь", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что на месте происшествия работают все оперативные службы.
Украинский беспилотник атаковал дом в курском Рыльске, пострадала женщина
