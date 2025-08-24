Рейтинг@Mail.ru
Украинский беспилотник атаковал дом в курском Рыльске, пострадала женщина - РИА Новости, 24.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:23 24.08.2025 (обновлено: 15:32 24.08.2025)
Украинский беспилотник атаковал дом в курском Рыльске, пострадала женщина
специальная военная операция на украине
рыльск
курская область
александр хинштейн
происшествия
вооруженные силы украины
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Украинский БПЛА нанес удар по частному дому в курском Рыльске, ранена мирная жительница, она доставлена в больницу, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Вражеский БПЛА ударил по частному дому в Рыльске. В результате атаки повреждён автомобиль, фасад дома, забор, выбиты окна. К сожалению, ранена женщина. У 54-летней пострадавшей травма бедра и грудной клетки. Она доставлена в Рыльскую ЦРБ. Наши врачи оказывают всю необходимую помощь", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что на месте происшествия работают все оперативные службы.
рыльск, курская область, александр хинштейн, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Рыльск, Курская область, Александр Хинштейн, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Украинский беспилотник атаковал дом в курском Рыльске, пострадала женщина

Хинштейн: женщина ранена при атаке беспилотника ВСУ на частный дом в Рыльске

© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Жители на улице Рыльска после удара ВСУ
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Жители на улице Рыльска после удара ВСУ
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Украинский БПЛА нанес удар по частному дому в курском Рыльске, ранена мирная жительница, она доставлена в больницу, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
"Вражеский БПЛА ударил по частному дому в Рыльске. В результате атаки повреждён автомобиль, фасад дома, забор, выбиты окна. К сожалению, ранена женщина. У 54-летней пострадавшей травма бедра и грудной клетки. Она доставлена в Рыльскую ЦРБ. Наши врачи оказывают всю необходимую помощь", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он добавил, что на месте происшествия работают все оперативные службы.
Специальная военная операция на Украине, Рыльск, Курская область, Александр Хинштейн, Происшествия, Вооруженные силы Украины
 
 
