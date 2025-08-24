https://ria.ru/20250824/bespilotnik-2037235444.html
ПВО сбила дрон ВСУ возле Курской АЭС, возник пожар
ПВО сбила дрон ВСУ возле Курской АЭС, возник пожар - РИА Новости, 24.08.2025
ПВО сбила дрон ВСУ возле Курской АЭС, возник пожар
ПВО сбила украинский беспилотник возле Курской АЭС, поврежден трансформатор собственных нужд, сообщили в Telegram-канале станции. РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T03:53:00+03:00
2025-08-24T03:53:00+03:00
2025-08-24T09:22:00+03:00
безопасность
специальная военная операция на украине
курская аэс
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965361057_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_cc4f17af05811ba41346ce79b52feb0b.jpg
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. ПВО сбила украинский беспилотник возле Курской АЭС, поврежден трансформатор собственных нужд, сообщили в Telegram-канале станции."Двадцать четвертого августа в 00:26 мск рядом с Курской АЭС работой ПВО был сбит боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины. При падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд", — говорится в публикации.Локальное возгорание потушили, в результате чего третий блок разгрузился на 50 процентов. Никто не пострадал, добавили в пресс-службе."В настоящее время на Курской АЭС в работе третий энергоблок. Четвертый энергоблок — в плановом ремонте. Первый и второй энергоблоки — в режиме работы без генерации", — добавили на станции.Радиационный фон на промышленной площадке АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям, заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250819/ssha-2036135214.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965361057_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d2aaff73e45d8a09a549a9f2310c2003.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская аэс, вооруженные силы украины
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Курская АЭС, Вооруженные силы Украины
ПВО сбила дрон ВСУ возле Курской АЭС, возник пожар
ПВО сбила украинский беспилотник возле Курской АЭС