ПВО сбила дрон ВСУ возле Курской АЭС, возник пожар

ПВО сбила украинский беспилотник возле Курской АЭС, поврежден трансформатор собственных нужд, сообщили в Telegram-канале станции. РИА Новости, 24.08.2025

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. ПВО сбила украинский беспилотник возле Курской АЭС, поврежден трансформатор собственных нужд, сообщили в Telegram-канале станции."Двадцать четвертого августа в 00:26 мск рядом с Курской АЭС работой ПВО был сбит боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины. При падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд", — говорится в публикации.Локальное возгорание потушили, в результате чего третий блок разгрузился на 50 процентов. Никто не пострадал, добавили в пресс-службе."В настоящее время на Курской АЭС в работе третий энергоблок. Четвертый энергоблок — в плановом ремонте. Первый и второй энергоблоки — в режиме работы без генерации", — добавили на станции.Радиационный фон на промышленной площадке АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям, заключили в пресс-службе.

