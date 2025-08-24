Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила дрон ВСУ возле Курской АЭС, возник пожар - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:53 24.08.2025 (обновлено: 09:22 24.08.2025)
https://ria.ru/20250824/bespilotnik-2037235444.html
ПВО сбила дрон ВСУ возле Курской АЭС, возник пожар
ПВО сбила дрон ВСУ возле Курской АЭС, возник пожар - РИА Новости, 24.08.2025
ПВО сбила дрон ВСУ возле Курской АЭС, возник пожар
ПВО сбила украинский беспилотник возле Курской АЭС, поврежден трансформатор собственных нужд, сообщили в Telegram-канале станции. РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T03:53:00+03:00
2025-08-24T09:22:00+03:00
безопасность
специальная военная операция на украине
курская аэс
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965361057_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_cc4f17af05811ba41346ce79b52feb0b.jpg
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. ПВО сбила украинский беспилотник возле Курской АЭС, поврежден трансформатор собственных нужд, сообщили в Telegram-канале станции.&quot;Двадцать четвертого августа в 00:26 мск рядом с Курской АЭС работой ПВО был сбит боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины. При падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд&quot;, — говорится в публикации.Локальное возгорание потушили, в результате чего третий блок разгрузился на 50 процентов. Никто не пострадал, добавили в пресс-службе."В настоящее время на Курской АЭС в работе третий энергоблок. Четвертый энергоблок — в плановом ремонте. Первый и второй энергоблоки — в режиме работы без генерации", — добавили на станции.Радиационный фон на промышленной площадке АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям, заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250819/ssha-2036135214.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965361057_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d2aaff73e45d8a09a549a9f2310c2003.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, курская аэс, вооруженные силы украины
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Курская АЭС, Вооруженные силы Украины
ПВО сбила дрон ВСУ возле Курской АЭС, возник пожар

ПВО сбила украинский беспилотник возле Курской АЭС

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская атомная электростанция
Курская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Курская атомная электростанция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. ПВО сбила украинский беспилотник возле Курской АЭС, поврежден трансформатор собственных нужд, сообщили в Telegram-канале станции.
«

"Двадцать четвертого августа в 00:26 мск рядом с Курской АЭС работой ПВО был сбит боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины. При падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд", — говорится в публикации.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Украинский терроризм стал угрозой для США
19 августа, 08:00
Локальное возгорание потушили, в результате чего третий блок разгрузился на 50 процентов. Никто не пострадал, добавили в пресс-службе.
«
"В настоящее время на Курской АЭС в работе третий энергоблок. Четвертый энергоблок — в плановом ремонте. Первый и второй энергоблоки — в режиме работы без генерации", — добавили на станции.
Радиационный фон на промышленной площадке АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям, заключили в пресс-службе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала