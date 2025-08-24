https://ria.ru/20250824/bastrykin-2037301055.html
Бастрыкин запросил доклад по делу об избиении футболиста в Щелково
Бастрыкин запросил доклад по делу об избиении футболиста в Щелково - РИА Новости, 24.08.2025
Бастрыкин запросил доклад по делу об избиении футболиста в Щелково
Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела об избиении футболиста в подмосковном Щелково, в результате которого тот скончался,... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T15:55:00+03:00
2025-08-24T15:55:00+03:00
2025-08-24T15:56:00+03:00
происшествия
россия
щелково
московская область (подмосковье)
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела об избиении футболиста в подмосковном Щелково, в результате которого тот скончался, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Подмосковными следователям расследуется уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). По данным следствия, 17 августа 2025 года обвиняемые вступили в словесный конфликт с двумя молодыми людьми, после чего они стали избивать одного из участников конфликта. Пострадавший мужчина с множественными травмами был доставлен в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался спустя несколько дней. "Председатель СК России затребовал у исполняющего обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Александра Шмырова доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, заключили правоохранители.
россия
щелково
московская область (подмосковье)
происшествия, россия, щелково, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Щелково, Московская область (Подмосковье), Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин запросил доклад по делу об избиении футболиста в Щелково
Бастрыкин запросил доклад о расследовании дела об избиении футболиста в Щелково