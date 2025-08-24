https://ria.ru/20250824/bastrykin-2037301055.html

Бастрыкин запросил доклад по делу об избиении футболиста в Щелково

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела об избиении футболиста в подмосковном Щелково, в результате которого тот скончался, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Подмосковными следователям расследуется уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). По данным следствия, 17 августа 2025 года обвиняемые вступили в словесный конфликт с двумя молодыми людьми, после чего они стали избивать одного из участников конфликта. Пострадавший мужчина с множественными травмами был доставлен в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался спустя несколько дней. "Председатель СК России затребовал у исполняющего обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Александра Шмырова доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, заключили правоохранители.

