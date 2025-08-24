https://ria.ru/20250824/ballon-2037265714.html
В здании ЦДМ взорвался баллон, пострадал человек
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Один человек, по предварительным данным, пострадал из-за происшествия с баллоном на 3-м этаже "Детского мира", проведена эвакуация, сообщили РИА Новости в экстренных службах."По заявке на третьем этаже произошел хлопок баллона. Силами администрации проведена эвакуация до прибытия пожарно-спасательных подразделений", - говорится в сообщении.В МЧС сообщили, что пожарно-спасательные подразделения работают на месте происшествия, информация уточняется.
