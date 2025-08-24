https://ria.ru/20250824/ballon-2037265714.html

В здании ЦДМ взорвался баллон, пострадал человек

В здании ЦДМ взорвался баллон, пострадал человек - РИА Новости, 24.08.2025

В здании ЦДМ взорвался баллон, пострадал человек

Один человек, по предварительным данным, пострадал из-за происшествия с баллоном на 3-м этаже "Детского мира", проведена эвакуация, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.08.2025

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Один человек, по предварительным данным, пострадал из-за происшествия с баллоном на 3-м этаже "Детского мира", проведена эвакуация, сообщили РИА Новости в экстренных службах."По заявке на третьем этаже произошел хлопок баллона. Силами администрации проведена эвакуация до прибытия пожарно-спасательных подразделений", - говорится в сообщении.В МЧС сообщили, что пожарно-спасательные подразделения работают на месте происшествия, информация уточняется.

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

