Рейтинг@Mail.ru
В здании ЦДМ взорвался баллон, пострадал человек - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:27 24.08.2025 (обновлено: 12:42 24.08.2025)
https://ria.ru/20250824/ballon-2037265714.html
В здании ЦДМ взорвался баллон, пострадал человек
В здании ЦДМ взорвался баллон, пострадал человек - РИА Новости, 24.08.2025
В здании ЦДМ взорвался баллон, пострадал человек
Один человек, по предварительным данным, пострадал из-за происшествия с баллоном на 3-м этаже "Детского мира", проведена эвакуация, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T12:27:00+03:00
2025-08-24T12:42:00+03:00
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
центральный детский магазин на лубянке
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037268537_0:463:877:956_1920x0_80_0_0_07ef508076803b40ef052f23d2bad994.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Один человек, по предварительным данным, пострадал из-за происшествия с баллоном на 3-м этаже "Детского мира", проведена эвакуация, сообщили РИА Новости в экстренных службах."По заявке на третьем этаже произошел хлопок баллона. Силами администрации проведена эвакуация до прибытия пожарно-спасательных подразделений", - говорится в сообщении.В МЧС сообщили, что пожарно-спасательные подразделения работают на месте происшествия, информация уточняется.
https://ria.ru/20250824/vzryv-2037267645.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037268537_0:433:877:1091_1920x0_80_0_0_6d7e26e47e1a3b70c5f0f7fe4e208be5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центральный детский магазин на лубянке
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Центральный детский магазин на Лубянке
В здании ЦДМ взорвался баллон, пострадал человек

При взрыве баллона на третьем этаже здания ЦДМ в Москве пострадал один человек

© РИА НовостиОбстановка возле Детского мира
Обстановка возле Детского мира - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости
Обстановка возле Детского мира
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Один человек, по предварительным данным, пострадал из-за происшествия с баллоном на 3-м этаже "Детского мира", проведена эвакуация, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
«
"По заявке на третьем этаже произошел хлопок баллона. Силами администрации проведена эвакуация до прибытия пожарно-спасательных подразделений", - говорится в сообщении.
В МЧС сообщили, что пожарно-спасательные подразделения работают на месте происшествия, информация уточняется.
Автомобиль скорой помощи и оцепление у Центрального детского магазина в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Экстренные службы уточнили число пострадавших при взрыве баллона в ЦДМ
12:37
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Центральный детский магазин на Лубянке
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала