Сотрудница "Атомфлота", удивившая Путина, объяснила выбор профессии

2025-08-24T15:15:00+03:00
2025-08-24T15:15:00+03:00
2025-08-24T15:15:00+03:00
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Второй помощник капитана предприятия "Росатома" "Атомфлот" Нина Вдовина, удивившая президента России Владимира Путина своим званием, считает, что Арктика помогает сохранить молодость, "подмораживая" работающих там людей. Путин в минувшую пятницу в Сарове провел встречу с работниками атомной отрасли. Вдовина спросила главу государства о значимости Северного морского пути. Путин, узнав, что Вдовина работает вторым помощником капитана, удивился такому высокому для молодой девушки званию. "Школу закончила в 2009 году, потом поступила в колледж. Восприняла так, что арктические условия, север позволяют сохранять возраст, чуть-чуть подмораживают людей", – рассказала Вдовина журналисту Павлу Зарубину.
