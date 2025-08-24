Рейтинг@Mail.ru
Сотрудница "Атомфлота", удивившая Путина, объяснила выбор профессии - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 24.08.2025
https://ria.ru/20250824/arktika-2037293903.html
Сотрудница "Атомфлота", удивившая Путина, объяснила выбор профессии
Сотрудница "Атомфлота", удивившая Путина, объяснила выбор профессии - РИА Новости, 24.08.2025
Сотрудница "Атомфлота", удивившая Путина, объяснила выбор профессии
Второй помощник капитана предприятия "Росатома" "Атомфлот" Нина Вдовина, удивившая президента России Владимира Путина своим званием, считает, что Арктика... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T15:15:00+03:00
2025-08-24T15:15:00+03:00
россия
арктика
саров
владимир путин
павел зарубин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
атомфлот
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037291910_0:105:2730:1641_1920x0_80_0_0_028dfa3b6a0e776bb6fca46f797453ba.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Второй помощник капитана предприятия "Росатома" "Атомфлот" Нина Вдовина, удивившая президента России Владимира Путина своим званием, считает, что Арктика помогает сохранить молодость, "подмораживая" работающих там людей. Путин в минувшую пятницу в Сарове провел встречу с работниками атомной отрасли. Вдовина спросила главу государства о значимости Северного морского пути. Путин, узнав, что Вдовина работает вторым помощником капитана, удивился такому высокому для молодой девушки званию. "Школу закончила в 2009 году, потом поступила в колледж. Восприняла так, что арктические условия, север позволяют сохранять возраст, чуть-чуть подмораживают людей", – рассказала Вдовина журналисту Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250824/rossiya-2037185061.html
россия
арктика
саров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037291910_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_dd379a151b67cf8bd6868d67dce3200b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, арктика, саров, владимир путин, павел зарубин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", атомфлот, общество
Россия, Арктика, Саров, Владимир Путин, Павел Зарубин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Атомфлот, Общество
Сотрудница "Атомфлота", удивившая Путина, объяснила выбор профессии

Помощник капитана "Атомфлота" Вдовина: Арктика помогает сохранить молодость

© Фото : Фонд поддержки и развития женских инициатив "Объединение женщин атомной отрасли" Второй помощник капитана предприятия "Росатома" "Атомфлот" Нина Вдовина
Второй помощник капитана предприятия Росатома Атомфлот Нина Вдовина - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© Фото : Фонд поддержки и развития женских инициатив "Объединение женщин атомной отрасли"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Второй помощник капитана предприятия "Росатома" "Атомфлот" Нина Вдовина, удивившая президента России Владимира Путина своим званием, считает, что Арктика помогает сохранить молодость, "подмораживая" работающих там людей.
Путин в минувшую пятницу в Сарове провел встречу с работниками атомной отрасли. Вдовина спросила главу государства о значимости Северного морского пути. Путин, узнав, что Вдовина работает вторым помощником капитана, удивился такому высокому для молодой девушки званию.
"Школу закончила в 2009 году, потом поступила в колледж. Восприняла так, что арктические условия, север позволяют сохранять возраст, чуть-чуть подмораживают людей", – рассказала Вдовина журналисту Павлу Зарубину.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Запад официально капитулировал: выяснилось, почему победить Россию нельзя
08:00
 
РоссияАрктикаСаровВладимир ПутинПавел ЗарубинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АтомфлотОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала