Врач назвала допустимую дневную порцию арбуза

Максимальная дневная норма арбуза для взрослого человека составляет 500 граммов мякоти, в то время как для детей этот порог снижен до 200 граммов, рассказала... РИА Новости, 24.08.2025

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Максимальная дневная норма арбуза для взрослого человека составляет 500 граммов мякоти, в то время как для детей этот порог снижен до 200 граммов, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен. "Для здоровых взрослых оптимальная порция за один прием – 200-300 граммов мякоти. Максимальная дневная норма – 500 граммов. Лучше разделить на два-три приема, не есть натощак и не заменять им воду", - сказала Тен. По словам врача, дети от трех лет могут есть арбуз, начиная с 50-100 граммов, максимум в день можно съесть 150-200 граммов. "Для беременных и кормящих арбуз полезен для гидратации, но его норма не должна превышать 300-400 граммов в день. При беременности необходимо следить за отеками после употребления арбуза. При грудном вскармливании после употребления арбуза необходимо следить за реакцией малыша. Следует избегать ранних арбузов при беременности и грудном вскармливании", - добавила Тен. Врач отметила, что арбуз отлично утоляет жажду, так как на 90% состоит из воды, помогает восполнить потерю жидкости в жару, при физических нагрузках или легком недомогании. Также арбуз богат ликопином, потенциально снижающим риск появления сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака и изнутри защищающим кожу от УФ-повреждений.

