Опубликованы новые кадры разговора Путина и Трампа на саммите на Аляске
15:18 24.08.2025
Опубликованы новые кадры разговора Путина и Трампа на саммите на Аляске
в мире
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
павел зарубин
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Опубликованы новые кадры разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в кулуарах саммита на Аляске, беседа лидеров, содержание которой осталось неизвестным, состоялась сразу после совместной пресс-конференции. Кадры опубликовал в своем Telegram-канале журналист "России 1", автор и соведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин. Разговор состоялся сразу же, как только президенты покинули зал пресс-конференции, а следом за ними вышли члены делегации. В кулуарах саммита Путин и Трамп общались тет-а -тет, рядом с ними был только переводчик российского лидера. Президенты пожали друг другу руки, но не спешили расставаться, продолжая общение. "Разговор настолько не для чужих ушей, что даже переводчику приходится прислушиваться, наклоняться, чтобы все четко разобрать", - отметил автор передачи. В финале разговора за кулисами саммита Путин пожал руку Трампу и направился на выход из здания. По пути он кратко поговорил с руководителем протокола Белого дом Моникой Краули, тоже пожав ей руку. Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Путин по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, уточнил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, павел зарубин
В мире, Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Павел Зарубин
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Опубликованы новые кадры разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в кулуарах саммита на Аляске, беседа лидеров, содержание которой осталось неизвестным, состоялась сразу после совместной пресс-конференции.
Кадры опубликовал в своем Telegram-канале журналист "России 1", автор и соведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин. Разговор состоялся сразу же, как только президенты покинули зал пресс-конференции, а следом за ними вышли члены делегации. В кулуарах саммита Путин и Трамп общались тет-а -тет, рядом с ними был только переводчик российского лидера. Президенты пожали друг другу руки, но не спешили расставаться, продолжая общение.
Трамп показал фотографию с саммита на Аляске - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
"Впали в панику". Во Франции отреагировали на фото Трампа с Путиным
Вчера, 14:19
"Разговор настолько не для чужих ушей, что даже переводчику приходится прислушиваться, наклоняться, чтобы все четко разобрать", - отметил автор передачи.
В финале разговора за кулисами саммита Путин пожал руку Трампу и направился на выход из здания. По пути он кратко поговорил с руководителем протокола Белого дом Моникой Краули, тоже пожав ей руку.
Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Путин по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, уточнил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
Дональд Трамп разговаривает с Владимиром Путиным после переговоров с европейскими лидерами - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
В США рассказали о необычной детали в разговоре Путина и Трампа
21 августа, 07:23
 
В мире Россия США Аляска Владимир Путин Дональд Трамп Павел Зарубин
 
 
