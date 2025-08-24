Рейтинг@Mail.ru
У застрявшей в Киргизии альпинистки появился шанс на спасение, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 24.08.2025 (обновлено: 16:42 24.08.2025)
https://ria.ru/20250824/alpinistka-2037299508.html
У застрявшей в Киргизии альпинистки появился шанс на спасение, сообщили СМИ
У застрявшей в Киргизии альпинистки появился шанс на спасение, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.08.2025
У застрявшей в Киргизии альпинистки появился шанс на спасение, сообщили СМИ
Российскую альпинистку Наталью Наговицыну, застрявшую в горах Киргизии, попытаются спасти в понедельник, пишет Telegram-канал Baza. РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T15:46:00+03:00
2025-08-24T16:42:00+03:00
киргизия
россия
италия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036521944_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_1059e671d886f91aec4064a29b7fe848.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Российскую альпинистку Наталью Наговицыну, застрявшую в горах Киргизии, попытаются спасти в понедельник, пишет Telegram-канал Baza.По данным источника, завтра женщину со сломанной ногой попытаются достать с пика Победы."25 августа на пике Победы обещают хорошую погоду — последний ясный день в этом сезоне. На место, где лежит альпинистка Наталья Наговицина, сначала отправят дрон. Если женщина подаст признаки жизни, ее попробуют снять с вершины еврокоптером, который поведет пилот из Италии. Спасением займется частная компания", — сообщает канал со ссылкой на слова члена Федерации альпинизма России Анны Пиуновой.Ранее СМИ сообщали, что спасти альпинистку невозможно из-за ухудшения погодных условий и окончанием сезона восхождений на Пик Победы.Российская альпинистка Наталья Наговицына получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы — самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7, 2 тысячи метров над уровнем моря. Ей пытались помочь другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом: один из спасавших погиб от переохлаждения.В минувшую субботу к эвакуации альпинистов был привлечен вертолет Ми-8 Министерства обороны Киргизии. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа выжили, но получили незначительные травмы. Вылетевшему на замену вертолету Ми-17ВМ удалось совершить один эвакуационный рейс и вывезти спасателей и нескольких альпинистов, в том числе гражданина России. Однако потом из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными и возобновились только во вторник. Тогда же на помощь Наговицыной вышел отряд альпинистов.
https://rsport.ria.ru/20250823/nagovitsina-2037141841.html
https://rsport.ria.ru/20250822/alpinistka-2037016488.html
киргизия
россия
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036521944_0:0:812:608_1920x0_80_0_0_3357429aec9f8d471f7ab02880c41c58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киргизия, россия, италия, в мире
Киргизия, Россия, Италия, В мире
У застрявшей в Киргизии альпинистки появился шанс на спасение, сообщили СМИ

Baza: альпинистку Наговицыну попробуют эвакуировать с пика Победы 25 августа

© Фото : соцсети Натальи НаговицынойРоссийская альпинистка Наталья Наговицына
Российская альпинистка Наталья Наговицына - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© Фото : соцсети Натальи Наговицыной
Российская альпинистка Наталья Наговицына. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Российскую альпинистку Наталью Наговицыну, застрявшую в горах Киргизии, попытаются спасти в понедельник, пишет Telegram-канал Baza.
По данным источника, завтра женщину со сломанной ногой попытаются достать с пика Победы.
Российская альпинистка Наталья Наговицина - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Федерация альпинизма России не подтвердила смерть Наговициной
Вчера, 11:37
"25 августа на пике Победы обещают хорошую погоду — последний ясный день в этом сезоне. На место, где лежит альпинистка Наталья Наговицина, сначала отправят дрон. Если женщина подаст признаки жизни, ее попробуют снять с вершины еврокоптером, который поведет пилот из Италии. Спасением займется частная компания", — сообщает канал со ссылкой на слова члена Федерации альпинизма России Анны Пиуновой.
Ранее СМИ сообщали, что спасти альпинистку невозможно из-за ухудшения погодных условий и окончанием сезона восхождений на Пик Победы.
Российская альпинистка Наталья Наговицына получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы — самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7, 2 тысячи метров над уровнем моря. Ей пытались помочь другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом: один из спасавших погиб от переохлаждения.

В минувшую субботу к эвакуации альпинистов был привлечен вертолет Ми-8 Министерства обороны Киргизии. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа выжили, но получили незначительные травмы. Вылетевшему на замену вертолету Ми-17ВМ удалось совершить один эвакуационный рейс и вывезти спасателей и нескольких альпинистов, в том числе гражданина России. Однако потом из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными и возобновились только во вторник. Тогда же на помощь Наговицыной вышел отряд альпинистов.
Российская альпинистка Наталья Наговицина - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
"Выживет ли девочка?": почему альпинистку еще не эвакуировали с пика Победы
22 августа, 16:30
 
КиргизияРоссияИталияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала