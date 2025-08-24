https://ria.ru/20250824/alpinistka-2037299508.html

У застрявшей в Киргизии альпинистки появился шанс на спасение, сообщили СМИ

У застрявшей в Киргизии альпинистки появился шанс на спасение, сообщили СМИ

Российскую альпинистку Наталью Наговицыну, застрявшую в горах Киргизии, попытаются спасти в понедельник, пишет Telegram-канал Baza.

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Российскую альпинистку Наталью Наговицыну, застрявшую в горах Киргизии, попытаются спасти в понедельник, пишет Telegram-канал Baza.По данным источника, завтра женщину со сломанной ногой попытаются достать с пика Победы."25 августа на пике Победы обещают хорошую погоду — последний ясный день в этом сезоне. На место, где лежит альпинистка Наталья Наговицина, сначала отправят дрон. Если женщина подаст признаки жизни, ее попробуют снять с вершины еврокоптером, который поведет пилот из Италии. Спасением займется частная компания", — сообщает канал со ссылкой на слова члена Федерации альпинизма России Анны Пиуновой.Ранее СМИ сообщали, что спасти альпинистку невозможно из-за ухудшения погодных условий и окончанием сезона восхождений на Пик Победы.Российская альпинистка Наталья Наговицына получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы — самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7, 2 тысячи метров над уровнем моря. Ей пытались помочь другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом: один из спасавших погиб от переохлаждения.В минувшую субботу к эвакуации альпинистов был привлечен вертолет Ми-8 Министерства обороны Киргизии. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа выжили, но получили незначительные травмы. Вылетевшему на замену вертолету Ми-17ВМ удалось совершить один эвакуационный рейс и вывезти спасателей и нескольких альпинистов, в том числе гражданина России. Однако потом из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными и возобновились только во вторник. Тогда же на помощь Наговицыной вышел отряд альпинистов.

