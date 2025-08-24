https://ria.ru/20250824/aktsiya-2037268013.html

Движение "Мать-Армения" заявило об успешной акции против русофобов

ЕРЕВАН, 24 авг – РИА Новости. Оппозиционное движение "Мать-Армения" провело в армянском Гюмри успешную акцию против прозападных сил, требовавших вывода российской военной базы, заявил РИА Новости представитель движения Дереник Малхасян.В субботу группа сторонников лидера антироссийской партии "Во имя республики" Армана Бабаджаняна организовала митинг у российской военной базы в Гюмри, требуя ее вывода. Параллельно в городе прошли акции в поддержку базы и армяно-российского сотрудничества."Акция, организованная движением "Мать-Армения" у российской военной базы в Гюмри, однозначно была успешной. Значительная часть армянского общества поддерживает выстраивание реальных союзнических и дружеских отношений с Россией. Но из-за шумихи немногочисленных так называемых "западников", а на самом деле туркофилов, многие чувствуют скованность в озвучивании своих взглядов", - заявил Малхасян.По его словам, своей акцией 23 августа движение "Мать-Армения" хотело подчеркнуть, что нет альтернативы армяно-российским союзническим отношениям, а 102-я военная база, дислоцированная в Гюмри, является одной из важных гарантий независимости и безопасности Армении."Я думаю, что благодаря акции удалось передать эти месседжи армянскому обществу. Небольшая группа, приехавшая в Гюмри с требованием вывода 102-й базы, не ожидала такой общественной реакции. Поэтому они спрятались под деревьями и побоялись провести митинг в заявленное время", - отметил представитель движения.По его словам, организатор антироссийского митинга в Гюмри и его немногочисленные соратники на самом деле являются инструментами, выполняющими заказы конкретных геополитических центров. "Не секрет, что давняя мечта коллективного Запада и Турции - вытеснить Россию из Южного Кавказа. Эта игра продолжается уже 200 лет. Сейчас, когда действующие власти Армении создали благодатную почву для антироссийских настроений, они вероятно, посчитали, что пришло время открыть "окно Овертона" и активизировать общественно-политические атаки на базу", - отметил собеседник агентства.По его мнению, подозрения, что заказчиком акции так называемых "западников" являются власти Армении подтверждают действия армянской полиции. "Создавалось впечатление, что сотни полицейских были привезены в Гюмри для обеспечения безопасности этой малочисленной группы. Вероятно, они осознают и обеспокоены тем, что их идеи, мягко говоря, не пользуются поддержкой общества, особенно в Гюмри, которая является классическим примером многовекового эффективного сотрудничества между Арменией и Россией", - заявил Малхасян.В Гюмри в Ширакской области, согласно межгосударственному договору от 1995-го года, дислоцируется российская военная база. В 2010-м в документ внесли изменения: срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлили до 49 — до 2044 года. Система охраны государственной границы Армении с Турцией и Ираном полностью сохранилась со времен СССР. Пограничное управление ФСБ России в Армении включает четыре пограничных отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри.Ранее оппозиционное движение "Мать-Армения" заявило, что в случае вывода 102-й военной базы "полная сдача Армении Турции и Азербайджану станет лишь вопросом техники". Политсила назвала действия против российских военных провокацией, а военную базу - важным компонентом обеспечения безопасности Армении.В марте 2024 года в МИД РФ заявили РИА Новости, что присутствие 102-й российской военной базы и российских пограничников — единственная реальная гарантия суверенитета Армении, а "то, что их вывод как-то укрепит военный потенциал республики, — опасная демагогия". Так в ведомстве прокомментировали положения доклада "Сети друзей Армении".

