https://ria.ru/20250824/aftershok-2037233677.html
На Камчатке зафиксировали 20 афтершоков
На Камчатке зафиксировали 20 афтершоков - РИА Новости, 24.08.2025
На Камчатке зафиксировали 20 афтершоков
Сейсмологи зафиксировали 20 повторных подземных толчков на Камчатке за минувшие сутки, сообщило региональное ГУ МЧС. РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T03:05:00+03:00
2025-08-24T03:05:00+03:00
2025-08-24T03:05:00+03:00
происшествия
камчатка
шивелуч
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 авг – РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали 20 повторных подземных толчков на Камчатке за минувшие сутки, сообщило региональное ГУ МЧС. "За сутки произошли 20 афтершоков магнитудой от 3,5 до 4,6. По инструментальным данным, подземные толчки в населенных пунктах не ощущались", - говорится в сообщении главка. Спасатели предупредили о вероятности пароксизмального извержения Ключевского вулкана с высотой пепловых выбросов до 12 тысяч метров. "Из-за повышенной сейсмичности туристам рекомендовано воздержаться от посещения Авачинского и Ключевского вулканов", - отметили в ведомстве. Продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. "Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - подчеркнули в МЧС. В крае продолжает действовать режим ЧС природного характера, введенный решением главы региона после мощного землетрясения 30 июля магнитудой 8,8.
https://ria.ru/20250824/kamchatka-2037229881.html
https://ria.ru/20250823/kitay-2037225437.html
камчатка
шивелуч
Происшествия, Камчатка, Шивелуч, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
