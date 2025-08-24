https://ria.ru/20250824/aftershok-2037233677.html

На Камчатке зафиксировали 20 афтершоков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 авг – РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали 20 повторных подземных толчков на Камчатке за минувшие сутки, сообщило региональное ГУ МЧС. "За сутки произошли 20 афтершоков магнитудой от 3,5 до 4,6. По инструментальным данным, подземные толчки в населенных пунктах не ощущались", - говорится в сообщении главка. Спасатели предупредили о вероятности пароксизмального извержения Ключевского вулкана с высотой пепловых выбросов до 12 тысяч метров. "Из-за повышенной сейсмичности туристам рекомендовано воздержаться от посещения Авачинского и Ключевского вулканов", - отметили в ведомстве. Продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. "Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - подчеркнули в МЧС. В крае продолжает действовать режим ЧС природного характера, введенный решением главы региона после мощного землетрясения 30 июля магнитудой 8,8.

