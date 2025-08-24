Рейтинг@Mail.ru
03:05 24.08.2025
На Камчатке зафиксировали 20 афтершоков
П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 авг – РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали 20 повторных подземных толчков на Камчатке за минувшие сутки, сообщило региональное ГУ МЧС. "За сутки произошли 20 афтершоков магнитудой от 3,5 до 4,6. По инструментальным данным, подземные толчки в населенных пунктах не ощущались", - говорится в сообщении главка. Спасатели предупредили о вероятности пароксизмального извержения Ключевского вулкана с высотой пепловых выбросов до 12 тысяч метров. "Из-за повышенной сейсмичности туристам рекомендовано воздержаться от посещения Авачинского и Ключевского вулканов", - отметили в ведомстве. Продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. "Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - подчеркнули в МЧС. В крае продолжает действовать режим ЧС природного характера, введенный решением главы региона после мощного землетрясения 30 июля магнитудой 8,8.
происшествия, камчатка, шивелуч, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатка, Шивелуч, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 авг – РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали 20 повторных подземных толчков на Камчатке за минувшие сутки, сообщило региональное ГУ МЧС.
"За сутки произошли 20 афтершоков магнитудой от 3,5 до 4,6. По инструментальным данным, подземные толчки в населенных пунктах не ощущались", - говорится в сообщении главка.
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6
Спасатели предупредили о вероятности пароксизмального извержения Ключевского вулкана с высотой пепловых выбросов до 12 тысяч метров.
"Из-за повышенной сейсмичности туристам рекомендовано воздержаться от посещения Авачинского и Ключевского вулканов", - отметили в ведомстве.
Продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. "Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - подчеркнули в МЧС.
В крае продолжает действовать режим ЧС природного характера, введенный решением главы региона после мощного землетрясения 30 июля магнитудой 8,8.
В Китае произошло землетрясение магнитудой 4,6
ПроисшествияКамчаткаШивелучМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
