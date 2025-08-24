https://ria.ru/20250824/aeroflot-2037321250.html
Службы "Аэрофлота" работают в усиленном режиме
Службы "Аэрофлота" работают в усиленном режиме - РИА Новости, 24.08.2025
Службы "Аэрофлота" работают в усиленном режиме
Службы авиакомпании "Аэрофлот" в условиях повышенной загрузки работают в усиленном режиме для оперативного обслуживания пассажиров, сообщил перевозчик на фоне... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T18:21:00+03:00
2025-08-24T18:21:00+03:00
2025-08-24T18:21:00+03:00
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
пулково (аэропорт)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131679/02/1316790212_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_a148c3ea907a59f3d6fff189f2115fb4.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Службы авиакомпании "Аэрофлот" в условиях повышенной загрузки работают в усиленном режиме для оперативного обслуживания пассажиров, сообщил перевозчик на фоне задержек рейсов. "Службы Аэрофлота в условиях повышенной загрузки работают в усиленном режиме: в "Шереметьево" работают 30 касс для оперативного обслуживания пассажиров в четырех зонах терминала B и C. Во избежание скоплений пассажиров распределяют между секциями касс в двух терминалах; в "Пулково" круглосуточно работают все кассы авиакомпании", - сообщила компания. Также осуществляется приоритетная помощь семьям с детьми, маломобильным пассажирам и участникам СВО; предоставляется питание, вода и размещение в гостиницах в случае длительного ожидания; пассажиры отменённых рейсов переоформляются на ближайшие доступные рейсы, либо оформляется возврат стоимости билетов и так далее. Обеспечивается информационная работа с пассажирами по всем сервисным каналам коммуникаций, включая персональные оповещения по контактам в бронировании, информация об изменениях в "Управлении бронированием", информирование по централизованной громкой связи в аэропортах, а также локально через громкоговорители. Изменения в расписании рейсов авиакомпании 23-24 августа связаны с временными ограничениями воздушного пространства, вводимыми в "Шереметьево", "Пулково", а также ряде региональных аэропортов.
https://ria.ru/20250823/aeroflot-2037224253.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131679/02/1316790212_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_1f8bc5676b0c62deacbc7f813a0e4907.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, шереметьево (аэропорт), пулково (аэропорт), происшествия
Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Пулково (аэропорт), Происшествия
Службы "Аэрофлота" работают в усиленном режиме
Службы Аэрофлота в условиях повышенной загрузки работают в усиленном режиме
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Службы авиакомпании "Аэрофлот" в условиях повышенной загрузки работают в усиленном режиме для оперативного обслуживания пассажиров, сообщил перевозчик на фоне задержек рейсов.
"Службы Аэрофлота
в условиях повышенной загрузки работают в усиленном режиме: в "Шереметьево
" работают 30 касс для оперативного обслуживания пассажиров в четырех зонах терминала B и C. Во избежание скоплений пассажиров распределяют между секциями касс в двух терминалах; в "Пулково
" круглосуточно работают все кассы авиакомпании", - сообщила компания.
Также осуществляется приоритетная помощь семьям с детьми, маломобильным пассажирам и участникам СВО; предоставляется питание, вода и размещение в гостиницах в случае длительного ожидания; пассажиры отменённых рейсов переоформляются на ближайшие доступные рейсы, либо оформляется возврат стоимости билетов и так далее.
Обеспечивается информационная работа с пассажирами по всем сервисным каналам коммуникаций, включая персональные оповещения по контактам в бронировании, информация об изменениях в "Управлении бронированием", информирование по централизованной громкой связи в аэропортах, а также локально через громкоговорители.
Изменения в расписании рейсов авиакомпании 23-24 августа связаны с временными ограничениями воздушного пространства, вводимыми в "Шереметьево", "Пулково", а также ряде региональных аэропортов.