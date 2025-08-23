https://ria.ru/20250823/zemletryasenie-2037116567.html

У побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,6

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано в субботу вблизи побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Тихом океане в 14.44 (6.44 мск) 23 августа с эпицентром в 103 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг находился на глубине 49 километров", - рассказала сейсмолог. По данным собеседницы агентства, подземный толчок ощутили в Северо-Курильске силой 4 балла. Тревога цунами не объявлялась.

